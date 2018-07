​Llibertat provisional per al detingut per agressió sexual a una menor a Tarragona

El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha decretat llibertat provisional per al jove turista francès detingut per una suposada agressió sexual a una menor dins d'un càmping de la ciutat, segons ha informat aquest dimecres el TSJC. El noi, de 18 anys, queda a disposició judicial sempre que es requereixi per una causa oberta per agressió sexual. El detingut, que ha comptat amb intèrpret de francès, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La menor, que ha presentat denúncia hores després que succeïssin els suposats fets, ha acabat renunciant a seguir endavant amb el procediment i no ha declarat en seu judicial. Amb tot, la investigació seguirà al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, competent per seguir amb les diligències per la data dels fets.Els joves són turistes que estiuegen amb les seves famílies en un càmping tarragoní. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts, pels volts de dos quarts de tres, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'avís de la suposada agressió es va rebre a través del telèfon 112. La noia, de 16 anys, que podria haver consumit alcohol, va ser traslladada a un centre hospitalari per fer-li un reconeixement mèdic. No han transcendit detalls de la suposada agressió, si bé s'ha confirmat que l'incident es va donar dins les instal·lacions del càmping. Davant dels fets, el jove va quedar detingut i aquest dimecres al matí ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona.

