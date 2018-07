Amazon instal·larà a Barberà del Vallès el seu segon centre més gran a Catalunya

Amazon instal·larà el seu segon centre més gran de Catalunya a la localitat de Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts municipals a l'ACN, el gegant del comerç electrònic obrirà una instal·lació de 51.100 metres quadrats en un solar de 80.000 metres quadrats al polígon de Can Roqueta, a tocar de Sabadell.L'empresa no ha volgut fer declaracions sobre aquesta operació. Amb aquesta ja són set les plantes que la companyia té al territori català. El nou equipament incrementarà la presència de l'empresa en la zona est de Catalunya, on ja disposa d'un altre centre a Martorelles. D'aquesta forma consolida la seva aposta per l'entorn de l'AP-7 i millora la connexió directa amb França i la resta del sud d'Europa.La nova plataforma logística esdevindrà el segon centre més gran de tot el territori per darrera del que té al polígon Mas Blau del Prat i que disposa d'una superfície de 63.000 metres quadrats.Amb aquests ja són set les plantes que la companyia té al territori català. El gegant nord-americà compta amb un magatzem de 28.000 metres quadrats a castellbisbal que dona servei a Amazon Pantry, l'àmbit que engloba tot el que està relacionat amb higiene i alimentació, i un altra instal·lació de 30.000 metres quadrats a Martorelles. A més, disposa d'un centre logístic més petit a la Zona Franca, on fa una part del servei Prime.A banda, al carrer Rosselló disposa d'un edifici des d'on organitza les seves entregues en menys de dues hores i al [email protected] hi té el Seller Support Hub, un centre de suport a les pimes del sud d'Europa que venen a través de la seva plataforma.

