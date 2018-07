Retiren ampolles d'aigua d'Eroski envasades a Espinelves

Els envasos d'aigua que han estat retirats del mercat Foto: Gencat

Eroski també ha retirat les ampolles d'aigua d'1,5 i 5 litres envasats per l'empresa Aiguaneu, totes del lot 120721, segons ha informat aquest dimecres el Departament de Salut. Aquest dimarts Condis ja va retirar 9.000 garrafes de 5 litres d'aquest lot, envasat a la planta d’Espinelves.La retirada es produeix per les investigacions que s’estan duent a terme a partir d’una denúncia als Mossos d’Esquadra per part d’un consumidor que, en beure aigua d'aquest producte, va patir una irritació del tracte digestiu.Segons Salut, s’ha comprovat que altres envasos d'aquest lot feien mala olor quan s’obrien i mal sabor en intentar ingerir-los. Les primeres investigacions en l’establiment envasador indiquen com a possible causa de l’incident una contaminació de les línies d’envasament amb productes químics provinents d’una línia que estava en procés de neteja i desinfecció.L’Agència de Salut Pública està verificant la retirada del mercat d’aquesta nova marca i continua amb les actuacions de control i investigacions en les diferents empreses implicades. Així mateix, ha demanat a les persones que puguin tenir envasos d’aquest lot i marques, s’abstinguin de consumir-los.

