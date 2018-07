Els ocupants del cotxe estimbat a la via de Vic es culpen mútuament

La Guàrdia Urbana de Vic està esbrinant encara quin dels dos ocupants del cotxe estimbat a la via del tren era el conductor. Segons fonts policials, els homes implicats es donen la culpa l'un a l'altre. Alhora també investiguen la causa que va motivar que el vehicle ni tan sols frenés i es precipités a les vies.

Les vies del tren, al dimarts al matí. Foto: Osona.com

Un dels ocupants va resultar ferit i el van traslladar a l'Hospital de Vic; l'altre amb contusions. De fet, depèn de qui sigui el conductor, se li atribuiran unes responsabilitats o unes altres. El que està hospitalitzat sí que tenia carnet, mentre que l'altre, no. A més, presentava símptomes d'anar begut i també se'l podria acusar de causar ferides greus a l'altre ocupant per imprudència.En un primer moment, va transcendir que hi havia una tercera persona implicada en l'accident. Resulta, però, que va anar a auxiliar-los i els va ajudar a sortir de dins del cotxe trencant els vidres.L'accident va passar al voltant de les 6 de la matinada de diumenge. El conductor hauria perdut el control del vehicle (quan venia del carrer Joan de Serrallonga), va trencar la tanca de protecció i va acabar bolcat a les vies, fent un salt de prop de cinc metres. Es va interrompre la circulació de trens de la línia R3 durant tres hores i mitja durant el diumenge matí.El vehicle es va retirar aquest dilluns a la nit , després de generar expectació entre els vianants que passaven pel pont del carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals. Molts es preguntaven com havia anat a parar allà, una incògnita que encara segueix oberta.

