ERC acusa JxCat de mentir: «S'han trencat clarament confiances»

El xoc entre JxCat i ERC que ha conduït a la desconvocatòria del ple d'aquest dimecres portarà cua. El que era una divergència entorn la possible substitució de Carles Puigdemont arran de la interlocutòria del Suprem ha derivat en acusacions creuades d'incomplir un acord i de mentir. I és que JxCat ha afirmat que havia pactat amb ERC excloure el president a l'exili de les suspensions, però els republicans els han replicat que estaven "mentint de manera descarada"."S'han trencat clarament confiances", ha asseverat visiblement enfadat el president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, que ha fet declaracions just després de la intervenció dels seus socis de Govern, de qui ha denunciat que és "absolutament inadmissible" haver afirmat que hi havia un acord que, segons afirma, és inexistent. "El que acaba de passar és gravíssim. S'ha sortit a mentir. Jxcat sap perfectament que no hi havia cap acord tancat i per això es va posposar la mesa fins aquest matí", ha clamat.El dirigent republicà ha insistit que "tothom sabia que no hi havia un acord" i ha acusat JxCat de voler tapar les seves divergències internes disparant contra el president del Parlament, Roger Torrent, pel fet que els dos membres de la mesa del partit de Puigdemont han votat de forma diferenciada. "La discrepància és dins d'un grup, no entre grups, no podem resoldre els problemes interns de JxCat. Que no ens utilitzin per tapar discrepàncies internes. Si tenen un cap de setmana difícil aquest no és el nostre problema", ha asseverat.En tot cas, Sabrià ha afirmat que ERC treballar per "refer" aquestes confiances delmades, ja que "les resolucions a aquesta situació s'han de bastir des de ja", amb "la voluntat de defensar a capa i espasa la majoria independentista, i de tirar endavant el Govern i refer les confiances que s'han estripat". Igualment, ha apuntat que no es pot tornar a arribar a un ple i esperar al darrer minut per llimar asprors, com ja ha passat diversos cops aquesta legislatura.Quant a la qüestió concreta de la suspensió de Puigdemont, assegura que els republicans estan "disposats a parlar de tot, però no és inadmissible que hi hagi diputats de primera i de segona, cal preservar-los a tots", així com reclama que es mantinguin les majories i es preservin les actes, cosa que entén que podria perillar si el president a l'exili renuncia a votar. "La proposta de Torrent preservava els drets de Puigdemont, els presents i els futurs, els de tothom", ha insistit.Prèviament, JxCat havia disparat contra Torrent, ja que assegura que tenia tancat un acord respecte aquesta qüestió amb ERC que Torrent hauria decidit no acceptar, modificant la proposta per una que també acceptaven els socialistes. "Lamentem que Torrent s'hagi saltat un acord d'ERC amb JxCat i hagi prioritzat un acord amb el PSC", ha etzibat el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, que ha exigit als republicans que aclareixin aquesta posició del president del Parlament, si "defensa dignitat dels diputats o blanqueja la situació del PSC del 155". Ha avisat també que no acataran renúncies i se senten "molt còmodes dient prou quan s'ha de dir prou".Segons el portaveu del grup, Albert Batet, l'acord amb ERC passava per acceptar les substitucions dels presos polítics, però no dels exiliats, ja que, segons entén que "l'informe del lletrat major preveu que només es pot substituir un diputat en cas de ser presoner", a banda que també hauria d'estar processat per rebel·lió, càrrec que el tribunal alemany ha rebutjat en el cas de Puigdemont."No podrem acceptar mai la suspensió o substitució del president Puigdemont, per a nosaltres és una línia vermella", ha asseverat el diputat, que també ha insistit que l'acord amb els republicans incloïen portar el debat a la comissió de l'Estatut dels Diputats, que en faria un dictamen que s'elevaria a ple. Aquest pacte, ha explicat, s'hauria tancat dimarts "al màxim nivell entre JxCat i ERC i aquest matí s'han ratificat", tot i que espera que aquesta divergència no afecti l'estabilitat del Govern.La també portaveu adjunta de JxCat Gemma Geis ha afirmat que la votació diferenciada entre els dos representants del grup a la cambra, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, s'explica per la voluntat d'evidenciar que estaven d'acord amb substituir els diputats presos, però no els exiliats. La fórmula per evidenciar aquest posicionament complex, però, s'hauria decidit durant la mateixa reunió de mesa entre els dos diputats implicats.La CUP s'ha manifestat molt contrària a la possibilitat per ara avortada de suspendre i substituir els diputats processats pel Suprem. "En cap cas hi ha hagut una restitució de les institucions, no ens trobem en situació de normalitat democràtica, impera la cultura de la por, l'excepcionalitat i la repressió", ha constat la diputada Maria Sirvent, que ha anunciat que la seva formació ha entrat a registre un escrit dirigit a la mesa amb la finalitat que es convoqui la comissió de l'estatut del diputat, on creu que s'hauria de debatre aquesta qüestió per elevar-la posteriorment al ple."Les amenaces que acabarem com les companyes a la presó fan que no es pugui desenvolupar una acció política amb garanties democràtiques", ha denunciat la diputada, que deixat clar que entén que la decisió definitiva no s'ha de prendre "en les quatre parets" on es reuneix la mesa, sinó en un debat obert en comissió i posteriorment en el ple. Sirvent ha criticat també que JxCat, ERC i PSC acceptin "donar curs a una resolució que vulnera els drets polítics dels diputats i diputades represaliades per motius injustos", atès que entén que la resolució de Pablo Llarena no té efectes si no la valida el Parlament.

