JxCat acusa Torrent de saltar-se un acord tancat amb ERC i aliar-se amb el PSC

Maria Sirvent, en roda de premsa, aquest dimecres. Foto: ACN

JxCat dispara contra el president del Parlament, Roger Torrent, per la desconvocatòria del ple d'aquest dimecres , arran de les diferències relatives a la substitució de Carles Puigdemont exigida per la interlocutòria del Tribunal Suprem. La candidatura del president a l'exili assegura que tenia tancat un acord respecte aquesta qüestió amb ERC que Torrent hauria decidit no acceptar, modificant la proposta per una que també acceptaven els socialistes."Lamentem que Torrent s'hagi saltat un acord d'ERC amb JxCat i hagi prioritzat un acord amb el PSC", ha etzibat el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, que ha exigit als republicans que aclareixin aquesta posició del president del Parlament, si "defensa dignitat dels diputats o blanqueja la situació del PSC". Ha avisat també que no acataran renúncies i se senten "molt còmodes dient prou quan s'ha de dir prou".Segons el portaveu del grup, Albert Batet, l'acord amb ERC passava per acceptar les substitucions dels presos polítics, però no dels exiliats, ja que, segons entén que "l'informe del lletrat major preveu que només es pot substituir un diputat en cas de ser presoner", a banda que també hauria d'estar processat per rebel·lió, càrrec que el tribunal alemany ha rebutjat en el cas de Puigdemont."No podrem acceptar mai la suspensió o substitució del president Puigdemont, per a nosaltres és una línia vermella", ha asseverat el diputat, que també ha insistit que l'acord amb els republicans incloïen portar el debat a la comissió de l'Estatut dels Diputats, que en faria un dictamen que s'elevaria a ple. Aquest pacte, ha explicat, s'hauria tancat dimarts "al màxim nivell entre JxCat i ERC i aquest matí s'han ratificat", tot i que espera que aquesta divergència no afecti l'estabilitat del Govern.La també portaveu adjunta de JxCat Gemma Geis ha afirmat que la votació diferenciada entre els dos representants del grup a la cambra, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, s'explica per la voluntat d'evidenciar que estaven d'acord amb substituir els diputats presos, però no els exiliats. La fórmula per evidenciar aquest posicionament complex, però, s'hauria decidit durant la mateixa reunió de mesa entre els dos diputats implicats.La CUP s'ha manifestat molt contrària a la possibilitat per ara avortada de suspendre i substituir els diputats processats pel Suprem. "En cap cas hi ha hagut una restitució de les institucions, no ens trobem en situació de normalitat democràtica, impera la cultura de la por, l'excepcionalitat i la repressió", ha constat la diputada Maria Sirvent, que ha anunciat que la seva formació ha entrat a registre un escrit dirigit a la mesa amb la finalitat que es convoqui la comissió de l'estatut del diputat, on creu que s'hauria de debatre aquesta qüestió per elevar-la posteriorment al ple."Les amenaces que acabarem com les companyes a la presó fan que no es pugui desenvolupar una acció política amb garanties democràtiques", ha denunciat la diputada, que deixat clar que entén que la decisió definitiva no s'ha de prendre "en les quatre parets" on es reuneix la mesa, sinó en un debat obert en comissió i posteriorment en el ple. Sirvent ha criticat també que JxCat, ERC i PSC acceptin "donar curs a una resolució que vulnera els drets polítics dels diputats i diputades represaliades per motius injustos", atès que entén que la resolució de Pablo Llarena no té efectes si no la valida el Parlament.

