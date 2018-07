Iceta afirma que la majoria independentista és «ostatge» de Puigdemont

La majoria independentista és "ostatge de Carles Puigdemont". Segons el PSC, aquesta situació és la que s'ha fet evident aquest dimecres davant del desacord entre Junts per Catalunya i ERC que finalment ha acabat amb la desconvocatòria del ple del Parlament. El punt de desacord? La substitució de Puigdemont. "Els independentistes no estan en condicions de garantir el bon funcionament de les institucions", ha lamentat el líder dels socialistes, Miquel Iceta.El PSC ha votat, juntament amb ERC i els comuns, a favor de la fórmula plantejada pels lletrats per substituir els diputats suspesos pel Suprem i, al mateix temps, garantir les majories parlamentàries. Els socialistes han assegurat que consideren suspesos els diputats i que ja no haurien de percebre la seva retribució a partir del dia de la suspensió. "Avui hi havia la possibilitat que la mesa apliqués amb intel·ligència el plantejament que ha fet el jutge en la seva interlocutòria. La divisió de l'independentisme i l'oposició de Ciutadans ho ha fent impossible", ha afirmat Miquel Iceta.Davant del desacord, els socialistes han donat suport a la desconvocatòria del ple per no entrar en un escenari ni de "desacatament" ni de "inseguretat jurídica" i donen per fet que les sessions no es reprendran fins a partir del 24 de setembre. "No es pot fer un ple si alguns s'encaparren en no acatar una resolució judicial", ha dit adreçant-se a Junts per Catalunya.Segons els socialistes, tot plegat respon a les "pors" que hi ha tant en l'independentisme com en formacions com Ciutadans perquè amb el canvi de govern espanyol s'estan "bellugant moltes coses" tant a Catalunya com a Espanya per "obrir camins de diàleg i acord". "Hi ha qui se sent més còmode en el conflicte", ha etzibat.El PSC ha replicat a Ciutadans que el Parlament "no està tancat" perquè seguirà funcionant a través de les comissions i de la diputació permanent i ha instat el grup d'Inés Arrimadas a ser coherents amb el "constitucionalisme" que pregonen i atendre la resolució de Llarena, que plantejava la suspensió però també la substitució dels diputats.

