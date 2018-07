La CUP reclama que el ple decideixi sobre la suspensió dels diputats processats

La CUP s'ha manifestat molt contrària a la possibilitat per ara avortada de suspendre i substituir els diputats processats pel Suprem. "En cap cas hi ha hagut una restitució de les institucions, no ens trobem en situació de normalitat democràtica, impera la cultura de la por, l'excepcionalitat i la repressió", ha constat la diputada Maria Sirvent, que ha anunciat que la seva formació ha entrat a registre un escrit dirigit a la mesa amb la finalitat que es convoqui la comissió de l'estatut del diputat, on creu que s'hauria de debatre aquesta qüestió per elevar-la posteriorment al ple."Les amenaces que acabarem com les companyes a la presó fan que no es pugui desenvolupar una acció política amb garanties democràtiques", ha denunciat la diputada, que deixat clar que entén que la decisió definitiva no s'ha de prendre "en les quatre parets" on es reuneix la mesa, sinó en un debat obert en comissió i posteriorment en el ple. Sirvent ha criticat també que JxCat, ERC i PSC acceptin "donar curs a una resolució que vulnera els drets polítics dels diputats i diputades represaliades per motius injustos", atès que entén que la resolució de Pablo Llarena no té efectes si no la valida el Parlament.El ple del Parlament d'aquest dimecres ha estat desconvocat arran de les discrepàncies entre JxCat i ERC en relació a la substitució de Carles Puigdemont com a diputat. El seu grup acceptava acatar la suspensió dels altres diputats afectats, però no el del seu cap de files.

