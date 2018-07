La indústria musical catalana surt de la crisi

Ja podem dir que la música catalana ha sortit de la crisi. L’anàlisi de l’ Anuari de la Música 2018 ratifica la recuperació del sector i atribueix gran part de la millora a la facturació de la indústria de la música en directe, que ha suposat l’ingrés de 84,4 milions d’euros, una xifra similar a la de fa 15 anys. Les actuacions en viu signifiquen un 88% de la facturació, en comparació del 12% de la indústria discogràfica, un percentatge que iguala la xifra del 2008.Malgrat un creixement del 32% de l’oferta dels concerts, l’augment dels espectadors representa el 6%, xifra que demostra una demanda menor a l’oferta. En aquest sentit, queda clara la vitalitat dels festivals a Catalunya, un dels grans atractius del sector, que guanyen un 14% d'assistens. De fet, el consum de festivals manté un creixement estable i passa del 30 al 40%, amb un públic cada cop més atret pels grans certamens.La gran sorpresa de l’anuari és per la indústria discogràfica, que guanya diners i augmenta en vendes gràcies a l’augment de la xifra digital de venda, per davant de la venda física. Les vendes digitals han suposat el 24, 2% dels ingressos i el top del rànquing se l’emporta el disc de La Marató 2017, amb 160.000 vendes.La situació actual de la indústria és comparable a la de l'any 2008, just abans de l'inici de la crisi i per aquest motiu alguns agents sectorials ja adverteixen del perill d’una nova bombolla per un creixement sobtat. Sense negar l’efecte positiu de la baixada de l’IVA cultural, mentre els grans festivals i els artistes comercials internacionals ocupen el gruix de la facturació, els petits i mitjans empresaris matisen el seu entusiasme.La reducció d’un 14% en la producció de discos en català és una de les dades negatives en el marc d’eufòria, que trenca l’evolució ascendent de més d’un segle. La presència de música en català també s’ha rebaixat del 25 al 23% i en la programació generals dels concerts ha disminuït un 9%.

