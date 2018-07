Els comuns assenyalen la «desorientació i el caos» del Govern

"Desorientació i caos" en el Govern. Aquesta és la diagnosi que fan els comuns després d'una jornada al Parlament marcada pel desacord dels independentistes a l'hora d'afrontar la substitució temporal dels diputats ordenada pel jutge Pablo Llarena. "No sabem de què va aquest Govern ni quins objectius té", ha assegurat el líder de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, que ha burxat en la "desorganització" de Junts per Catalunya i ERC fins al punt de no ser capaços "ni de desbloquejar un ple".Els comuns han votat, com ERC i el PSC, a favor de la fórmula plantejada pels lletrats per procedir a la substitució temporal dels diputats suspesos mantenint, en paral·lel, les majories parlamentàries sense necessitat que els dirigents hagin de renunciar a l'escó. Junts per Catalunya, però, demana que Carles Puigdemont en quedi al marge, una discrepància que ha estat insalvable amb els republicans. Segons els comuns, ha estat culpa de Junts per Catalunya -els seus dos membres a la mesa han votat diferent- i de Ciutadans que finalment no s'hagi pogut celebrar el ple. "Necessitem una solució per no estar sine die sense plens", ha advertit Domènech, que ha puntualitzat que l'aposta del seu grup passa per no alterar les majories i la celebració d'un ple "amb garanties i no simbòlic".El líder dels comuns ha tornat a denunciat que el fet que siguin els tribunals i els jutges els que marquen el compàs de la legislatura acaba fent entrant en contradiccions, fins i tot, amb el reglament del Parlament i la LOREG. "És una situació absurda en què jutges s’autoatribueixen competències que no tenen", ha denunciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)