Un «escape room» per posar-se en la pell dels refugiats

El Programa de salut internacional de l'ICS (PROSICS) i el Vall d'Hebron-PROSICS han creat un joc d'escapada en viu o escape room per conscienciar estudiants i professionals sanitaris sobre la situació "històrica, geogràfica, social i vivencial" de les persones refugiades a qui atenen. També va dirigit a associacions que atenen persones immigrants.Els experts en salut internacional de la institució han fet un pas més en els projectes formatius més complets i ara han inclòs també les activitats lúdiques dins dels seus recursos. Per la seva experiència en l'atenció a persones refugiades creuen que poden dissenyar diferents iniciatives formatives enfocades a com atendre-les.El Refugee escape room és un joc de proves on "els participants es posen en la pell de les persones refugiades, una aproximació al drama que suposa engegar un procés migratori a contracor", ha explicat el responsable del PROSICS, del Vall d'Hebron PROSICS i de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d'Hebron-Drassanes, Israel Molina. Segons la creadora del projecte i una de les metgesses de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d'Hebron Drassanes, Núria Serre, ''les formacions amb elements lúdics milloren el nivell de coneixements i el grau de satisfacció dels participants també és més elevat".Refugee escape room està pensat perquè es faci durant una hora i mitja en grups de cinc o sis persones que es converteixen en famílies amb membres de diferents edats, estudis i saluts. Cada família haurà de superar tota una sèrie de proves en què s'han de resoldre enigmes entorn del procés migratori, els seus efectes a tot el món i al llarg de la història. Hauran de passar pel control de passaport, el control sanitari, la sala de tractament, el control d'educació, el nivell de llengües, l'homologació de títols i el pas de formulari.Totes aquestes proves busquen simular les situacions que viuen els refugiats així que el projecte ho enfoca com si fos un viatge a Mart on et parlen en "marcià" i no intenten entendre't, només et deixen passar si tens un nivell d'estudis que aportar o que et rebutgin per tenir una malaltia fins i tot mental.

