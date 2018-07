Manifestació aquest divendres a la presó de Mas d'Enric en suport a Forcadell

Aquest divendres traslladen la presidenta del Parlament, @ForcadellCarme, al Centre Penitenciari Mas d'Enric. Concentrem-nos per reivindicar, una altra vegada, que els volem a casa, no a prop de casa! 🎗



📅 Divendres, 20 de juliol

🕖 19 h

📍 C. P. Mas d'Enric. El Catllar pic.twitter.com/JYqs3b8Kdx — Òmnium Cultural (@omnium) 18 de juliol de 2018

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell serà traslladada aquest divendres a la presó de Mas d'Enric, situada a El Catllar, després de sol·licitar aquest canvi per poder estar més prop de la seva família . Les entitats sobiranistes ja s'han mobilitzat i han convocat una manifestació, a partir de les 19h, a tocar del centre penitenciari per reivindicar, de nou, que "els volem tots a casa, no a prop de casa".L'ANC, Òmnium Cultura i l'Associació Catalana pels Drets Civils, que aplega els familiars dels presos polítics i exiliats, volen concentrar-se en suport a Carme Forcadell, que està a la presó des del 23 de març. Primer va estar a Alcalà Meco a Madrid i el 4 de juliol va ser traslladada a la de Puig de les Basses, a Figueres, on compartia mòdul amb l'exconsellera Dolors Bassa.Forcadell està pendent que el Tribunal Suprem resolgui la seva última petició de llibertat, d'aquest mateix dilluns, així com la resta de líders independentistes empresonats, que van tornar a presentar escrits a l'alt tribunal, després de la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)