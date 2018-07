Cs i el PP acusen l'independentisme de «tancar» el Parlament

Ciutadans i el PP han denunciat que el ple previst per aquest dimecres s'hagi desconvocat per culpa de la "baralla" independentista, que ha evidenciat la falta d'acord per la fórmula de substitució dels diputats suspesos pel Suprem i, en concret, de Carles Puigdemont."Cada cop que Puigdemont vol, es tanca el Parlament", ha lamentat la líder parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha insistit que el seu ha estat l'únic partit que ha demanat que es compleixi amb la suspensió del jutge i se celebrin els dos plens previstos. "El procés és inestabilitat. Tornen a pensar-se que el Parlament està al servei dels fugits de la justícia", ha insistit.El seu homòleg del PP, Xavier García Albiol, també ha argumentat que si aquesta vegada s'ha desconvocat el ple no és ni per culpa del Tribunal Suprem ni per culpa del govern d'Espanya, sinó "única i exclusivament per la baralla i la controvèrsia entre els propis partits independentistes". La diagnosi que fa el PP és que com que l'independentisme ja no té un "enemic exterior, com era abans el govern del PP", ara "necessiten seguir barallant-se", encara que sigui entre ells.Tant Ciutadans com el PP ha tornat a aixecar el dit acusador contra el PSC després que el Parlament hagi desconvocat el ple. Sota el seu criteri, els socialistes s'estan alineant amb l'independentisme perquè els de Miquel Iceta han votat, juntament amb ERC i els comuns, a favor de la proposta que han fet els lletrats per procedir a la substitució temporal dels diputats.Segons els populars, s'ha produït "un abans i un després" en l'actitud del PSC. Xavier García Albiol ha acusat els socialistes d'alinear-se amb l'independentisme "més radical". "Amb el seu vot, avui el PSC ha defensat les tesis de Carles Puigdemont", ha deixat anar malgrat que Junts per Catalunya, precisament, no ha votat a favor de la proposta de Roger Torrent."El PSC ha trencat la unitat constitucionalista i ha defensat les tesis del partit de Carles Puigdemont", ha etzibat el líder dels populars. Això, ha insistit, confirma "les sospites" que hi ha "una submissió del PSOE" als partits independentistes. Ciutadans ha fet precisament aquesta mateixa denúncia.

