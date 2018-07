Multa rècord de 4.340 milions a Google per abús de posició dominant amb Android

La Comissió Europea ha multat aquest dimecres a Google amb 4.340 milions d'euros, la sanció més alta de la història de la UE, per haver imposat restriccions a fabricants de mòbils i tauletes que utilitzen Android com a sistema operatiu amb l'objectiu de garantir la seva posició dominant en el mercat de recerques a Internet.Aquesta multa és superior a la sanció de 2.420 milions que Brussel·les el 2017 també al gegant informàtic per afavorir de forma sistemàtica a Google Shopping, el seu servei de comparació de preus, que fins aquest dimecres era la més alta per un cas d'abús de posició dominant .Google disposa ara d'un termini de 90 dies per a modificar el comportament que ha conduït a aquesta multa. Altrament, s'enfronta a una nova sanció que podria arribar al 5% de l'ingrés mitjà diari global de Alphabet, la societat matriu.En particular, Brussel·les ha multat a la multinacional per exigir a fabricants de dispositius mòbils la preinstal·lació de Google motor i del navegador Chrome com a condició per obtenir la llicència de la seva botiga digital Play Store. També denuncia que Google ha pagat a grans fabricants i operadors de xarxes mòbils perquè Google Search sigui l'única aplicació preinstal·lada en els mateixos.La tercera pràctica que ha portat l'Executiu comunitari ha imposar la sanció històrica és el fet que Google prohibeixi a fabricants la bena dispositius mòbils intel·ligents amb sistemes operatius basats en el codi font d'Android."Google ha fet servir Android com a vehicle per consolidar el domini del seu motor de cerques. Aquestes pràctiques han negat als seus rivals l'oportunitat d'innovar i competir. Han negat als consumidors europeus els beneficis d'una competició efectiva en la important esfera mòbil. Això és il·legal sota les normes europees de competència ", ha explicat la comissària de competència, Margrethe Vestager.

