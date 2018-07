La policia espanyola diu que no existeixen àudios de les converses entre els comandaments de l'1-O

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, ha confirmat aquest dimecres que el Govern indagarà si la Policia Nacional va utilitzar un canal de comunicació policial paral·lel durant la celebració del referèndum de l'1-O a Catalunya: "No tenia notícia i és un assumpte que investigarem". En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , ha respost així a la possibilitat que els agents utilitzessin un segon canal de comunicació per organitzar el dispositiu policial durant la jornada, una informació que va avançar en exclusiva el diari Jornada . Aquest, de fet, és un dels elements de l'operatiu policial desplegat per impedir la celebració del referèndum que el jutge vol aclarir. De moment, però, la policia espanyola ha contestat al magistrat que "no existeixen registres" de les converses entre Pérez de los Cobos i els caps.Buch, en aquest sentit, considera que haurien de donar explicacions el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, com a responsables del dispositiu policial: "Seria bo per aclarir qualsevol dubte que sortissin i donessin les explicacions pertinents".El conseller també ha detallat que ha demanat una reunió a l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la qual espera resposta: "Vull pensar que no trigarà massa a donar-me hora, perquè estem parlant de la seguretat dels ciutadans" i es tracta d'un ministeri en el qual la política ha de quedar fora, ha apuntat.

