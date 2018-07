​Llarena rep la traducció al castellà de la interlocutòria del tribunal alemany

Cinc dies després de la seva emissió, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha rebut aquest dimecres la traducció al castellà de la interlocutòria del tribunal d’Schleswig-Holstein que rebutja extradir l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió i obre la porta a fer-ho només per malversació. Llarena esperava a rebre aquesta traducció abans de fer pública la seva decisió respecte a la seva estratègia a seguir després del revés.El magistrat té sobre la taula la possibilitat de retirar l’euroordre per evitar haver de jutjar-lo només per malversació, en una clara discrepància amb la línia de la seva instrucció. També té oberta la possibilitat de portar la qüestió al Tribunal de Justícia de la UE perquè determini si Alemanya ha aplicat bé l’euroordre i retirar la petició d’extradició en cas d’un revés als seus interessos.

