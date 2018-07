Marina Roig

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, torna a demanar la llibertat. Segueix els passos de les defenses de la resta de líders independentistes empresonats a Lledonets i Puig de les Basses, que aquesta setmana han presentat nous recursos a la Sala Segona del Tribunal Suprem. Tal com van anunciar en roda de premsa la setmana passada , a partir de la decisió de la justícia alemanya sobre el cas de Puigdemont, en el qual no hi veu delicte de rebel·lió , els advocats apel·len a un nou "context social i polític".En el cas de Cuixart,al·lega que no hi ha risc de fugida, ni de reiteració delictiva, i nega la versió dels fets de les acusacions així com l’existència del delicte de rebel·lió que s’imputa al líder d'Òmnium Cultural. Per tot plegat, l'escrit de l'advocada reclama la llibertat provisional i posa la taula la possibilitat de fer-ho a canvi de compareixences diàries davant el jutge o una fiança.

Roig nega la versió dels fets feta per les acusacions sobre el 20 de setembre i l’1 d’octubre i argumenta que Cuixart "va actuar sempre de manera pacífica exercint els drets fonamentals de reunió, manifestació, llibertat d’expressió, llibertat ideològica i participació política com a president d’una entitat de la societat civil amb 57 anys d’història i que sempre s’ha caracteritzat per convocar i organitzar manifestacions pacífiques".

