​L'Estat reconeix 68 víctimes dels atemptats del 17-A

El Ministeri de l'Interior comptabilitza 68 persones reconegudes com a víctimes dels atemptats del passat 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, 14 de mortes (en l'atemptat van morir 16 persones, però la família d'una de les víctimes va declinar les ajudes i una altra família no les ha sol·licitat). La resta es consideren persones ferides durant els atemptats. Fins al moment, Interior ha gestionat 223 expedients d'ajudes i indemnitzacions, dels quals 106 (83 estimats) ja han estat resolts i 117 segueixen el seu curs, segons ha avançat El País i han confirmat fonts d'Interior.El Ministeri reconeixerà totes les víctimes encara que presentin la seva sol·licitud fora de termini, que finalitzarà oficialment el dia que es compleixi el primer aniversari. Així l'hi va comunicar el ministre Fernando Grande-Marlaska en una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En la missiva, assegura que en els possibles casos que excedeixin l'any marcat per llei, es buscarà una solució en la qual "prevalguin els drets dels afectats per sobre dels terminis legals".Grande-Marlaska ha respost així a la carta que Colau li va enviar el 4 de juliol, demanant l'ampliació del termini legal , al·legant que les víctimes topen amb problemes burocràtics o desconeixen els detalls del procés, i s'ha expressat en la línia que ja van manifestar fonts d'Interior aUna mateixa persona pot tenir més d'un expedient obert, per lesions i ajuda psicològica, per exemple. En total, 24 persones afectades pels atemptats reben atenció psicològica a través de la Xarxa Nacional de Psicòlegs d'Atenció a Víctimes del Terrorisme. Es tracta de professionals formats per atendre víctimes d'atemptats terroristes.Interior subratlla que en molts casos el termini legal per ser reconegut com a víctima no s'acabarà el 17 d'agost, com temen algunes, sinó que l'any de marge començarà a comptar quan les persones ferides que es trobin de baixa rebin l'alta o quan les seqüeles es considerin consolidades. Aquesta flexibilitat en els terminis per al reconeixement de l'estatut de víctima sempre ha existit, entre altres coses perquè per poder demanar l'estatut de víctima cal primer haver acabat el tractament psicològic, que en molts casos s'allarga molt més d'un any.Deu de les víctimes mortals dels atemptats eren estrangeres, i molts dels ferits, també. Això ha complicat les tasques per localitzar els afectats. Interior assegura que va buscar l'adreça de les víctimes a través dels consolats i dels centres hospitalaris, en el cas que haguessin estat ingressades. D'aquesta manera, van obtenir dades de 52 persones, a les quals es va enviar una carta informant-los de les ajudes que els corresponien com a víctimes, així com de la possibilitat de personar-se en la causa que instrueix l'Audiència Nacional espanyola. A totes aquelles persones que van tornar al seu país d'origen, se'ls va oferir l'abonament de les teràpies que no els cobreixi el seu sistema sanitari. Algunes de les víctimes, aplegades per la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), critiquen el tracte que han rebut per part del Ministeri de l'Interior . En l'actualitat, la UAVAT atén 77 famílies.

