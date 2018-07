​Colau celebra que Sánchez vulgui prorrogar els lloguers a 5 anys però ho veu «insuficient»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat la mesura anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de prorrogar el lloguer durant cinc anys tot i que ha lamentat que la mesura és "insuficient" per afrontar l'escalada de preus. En aquest sentit, ha aplaudit que s'escolti a les grans ciutats com Barcelona que porten anys reclamant que es torni a reformar la LAU perquè la situació dels lloguers està "descontrolada" amb lloguers "abusius", segons ha dit des de Nova York, on el dilluns va reclamar en un fòrum a l'ONU més competències i diners per a les ciutats de cara a garantir l'accés a l'habitatge Colau ha mantingut a la ciutat nord-americana una reunió de treball amb la vicealcaldessa per habitatge i desenvolupament econòmic, Alicia Glenn i la nova alcaldessa de Mont-real, Válerie Plante, a més de fer-ho amb la recent guanyadora en les primàries demòcrates, Alexandria Ocasio-Cortez. L'Ajuntament de Barcelona ha ressaltat que a Nova York ja apliquen una mesura similar a la que l'alcaldessa està tramitant, la d'obligar els promotors privats a destinar el 30% dels edificis a habitatge social , i Mont-real també ho vol posar en marxa.Per a Colau, els contractes de lloguers haurien de ser de "com a mínim" cinc anys i ha apostat per "posar límits" en ciutats com Barcelona i altres d'arreu del món on hi ha una "alta demanda acreditada" i uns lloguers molt elevats, tal com es fa a París, Berlín o Nova York. "Això és el que no hem escoltat per part del govern de Pedro Sánchez, però per a nosaltres és un tema central. No podem esperar més", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona, que ha avisat que els alts preus del lloguer suposen "una expulsió dels ciutadans, no només de la gent vulnerable sinó que també afecta classes mitjanes i gent jove".Sobre una normativa per regular els preus, Colau ha explicat que veuria amb bons ulls tant si és una llei estatal o si és el mateix Estat qui delegui les competències als ajuntaments però ha advertit que "cal actuar ja". "Estem disposats a assumir aquesta responsabilitat, el que no podem fer és perdre més temps perquè ja anem tard i els preus estan descontrolats a les nostres ciutats", ha afegit.En la seva compareixença al Congrés aquest dimarts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va apuntar que elevarà la pròrroga forçosa dels contractes d'arrendament, que passarà de tres a cinc anys, limitarà les fiances addicionals i ajustarà la definició de lloguer de temporada per excloure de la llei d'arrendaments urbans l'habitatge turístic. A més, el seu executiu vol crear 20.000 habitatges públics en 4 anys destinats "de manera indefinida al lloguer".El líder d'ERC i alcaldable d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha reivindicat els presos polítics i l'1 d'octubre a la sessió Sustainable Cities organitzada per l'ONU en el marc del High Level Political Forum 2018, una trobada que reuneix estats i ciutats d'arreu del món, i on també va participar Colau aquest dilluns. Bosch hi ha acudit com a vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha assegurat que "no és gens intel·ligent tenir un govern que dona l'esquena a la gent". "Segur que recordaran les imatges de l'1 d'octubre, de policies intentant impedir un vot", ha remarcat, i ha recordat que ara hi ha gent a la presó per haver organitzat aquella votació.

