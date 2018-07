Les discrepàncies entre JxCat i ERC per la substitució de Puigdemont encallen el ple

El ple del Parlament d'aquest dimecres, que havia de començar a les 10, està ajornat i sense perspectiva d'inici. El motiu és que JxCat i ERC no es posen d'acord sobre com aplicar la resolució del jutge Pablo Llarena sobre la suspensió dels diputats processats per rebel·lió i, en concret, si ha d'afectar també a Carles Puigdemont. Les dues formacions estan d'acord amb que se substitueixin els altres investigats en el ple d'aquesta setmana -l'últim abans de l'aturada d'estiu-, però no en si ha d'afectar al president a l'exili, com va avançar NacióDigital JxCat argumenta que la situació processal del seu cap de files és diferent, ja que, després de la interlocutòria de Llarena, el tribunal alemany s'ha pronunciat per declinar la seva extradició per rebel·lió -només ho faria per malversació-, a banda que, a diferència dels altres afectats, no està pres. Unes condicions que, asseguren, invaliden la resolució del jutge del Suprem.En canvi, ERC es nega a fer diferenciacions entre diputats i a considerar-ne "a uns de primera i a uns altres de segona". Fonts properes al president de la mesa, el republicà Roger Torrent, apunten que les condicions que aquest posa és que, amb la solució que es trobi, es mantinguin les majories, tothom mantingui l'acta i es garanteixi la seguretat de les votacions. El darrer punt és el que trontollaria si Puigdemont no fos substituït, un escenari que podria provocar, segons asseguren des d'ERC, que es poguessin impugnar les decisions del ple i que els tribunals podrien anul·lar les votacions que s'hi fessin.Des de JxCat, però, son molt clars a l'hora de subratllar que, en cap cas, acceptaran la substitució de Puigdemont, ni que sigui temporal. Sí que accepten que el president a l'exili renunciï a votar mentre la comissió de l'Estatut del Diputat no decideixi una solució definitiva per als diputats processats, encara que això deixi el seu grup amb un vot menys. Recorden igualment que la delegació de vot dels diputats presos no estava prevista al reglament i, malgrat això, es va començar a aplicar, motiu pel qual reclamen aquí també que la mesa faci un acte de sobirania.Si no es posen d'acord en breu, la suspensió del ple està sobre la taula, i l'entesa no sembla senzilla, ja que les posicions estan enrocades. La mesa, de fet, porta més de dues hores reunida, amb algunes aturades, sense que això serveixi per acostar posicions.JxCat, però, ha situat la línia vermella en la figura de Puigdemont. I és que la seva substitució temporal significaria renunciar a la possibilitat de ser investit. Just després del revés del tribunal d'Schleswig-Holstein, l'entorn del president a l'exili sosté que, en cas de ser retornat per Alemanya a Espanya, tindria opcions de ser investit un cop quedés en llibertat Ara bé, ERC ha prioritzat fins ara no exposar la mesa del Parlament a l'acció dels tribunals i creu que deixar el president a l'exili al marge té poc sentit si la mesura afecta tan sols aquest ple, ja que podria recuperar la condició de diputat en la següent sessió i ser investit, si això fos viable.Teixir aquest acord torna a situar l'independentisme en la tessitura d'haver d'afrontar la prova del cotó de la unitat, una constant en una legislatura on els tribunals i els efectes de la desobediència segueixen marcant el compàs. La fórmula plantejada pels lletrats del Parlament per substituir temporalment els diputats suspesos -via insòlita proposada inicialment pel Suprem- ha generat discrepàncies en les últimes hores entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP . El moll de l'os: avalar una substitució implica, de facto, complir l'ordre del tribunal.La CUP, per la seva banda, assegura que la mesa podria prendre una decisió que impliqués "complicitat amb Llarena" si es procedeix a la substitució temporal dels diputats. "La resolució del jutge respon a la set de venjança i humiliació", ha dit la diputada Maria Sirvent. Els anticapitalistes demanen que la suspensió sigui votada pel ple i no decidida "a porta tancada".

