Crida del Banc de Sang per a l'estiu: calen 35.000 donants

Arriba l'estiu i majoritàriament la gent pensa en les vacances. Per aquest motiu, des del Banc de Sang es fa una crida perquè les donacions no decaiguin, ja que es preveu que entre juliol i agost, els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. A l’estiu les donacions baixen al voltant d’un 30% respecte a la resta de l’any.Les persones que s'acostin a un hospital o participin en qualsevol campanya de donació sang rebran una bossa de roba amb el nou missatge del Banc de Sang “Dona el millor de tu. Dona sang”. D’aquesta manera, els donants ompliran la bossa de vida i també en tindran una per omplir-la d’experiències durant les vacances. A través del web del Banc de Sang es podrà veure quantes donacions s'han efectuat i quantes en falten per arribar a les 35.000. El comptador és una bossa de sang virtual que s’anirà omplint a mesura que se sumin donacions.

