El submarí espanyol que s'enfonsava ara no cap al port

El joc dels despropòsits. El Ministeri de Defensa haurà de gastar-se 16 milions d'euros per ampliar el moll de la base naval de Cartagena per poder-hi atracar el famós submarí espanyol que no flotava. La model S-80, que acabarà costant gairebé mil milions d'euros -el doble que estava previst-, pesava massa i es va haver d'ampliar 10 metres l'eslora per aconseguir que no s'enfonsés. Ara, però, tal com informa El País, és massa gran i no cap, literalment, en les fosses d'atracament del port murcià.La nova ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix que "hi ha hagut deficiències en el projecte". Ara bé, assegura que "ja estan corregides" i que el projecte és "absolutament viable". El govern espanyol haurà de dragar el moll per acollir els quatre submarins d'aquest model. El pressupost de compra de les naus s'elevarà fins als gairebé 4.000 milions, quasi mil per cadascuna.El mateix diari especifica que l'executiu de Mariano Rajoy, que va posar en marxar el projecte, va deixar llest un expedient per aprovar la modificació del cost dels S-80, però no van aprovar-lo. Ara, doncs, és Robles l'encarregada de tramitar-ho amb urgència per no aturar la construcció.

