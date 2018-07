«La Manada» seguirà en llibertat provisional

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha desestimat els recursos interposats pel Ministeri Fiscal, l'acusació particular i les acusacions populars contra la interlocutòria del 21 de juny en la qual es decretava la posada en llibertat dels cinc condemnats de "la Manada" La sala indica en aquesta resolució que la decisió coneguda de la interlocutòria del 21 de juny és "ferma" i contra ella no hi ha cap recurs.Aquesta interlocutòria torna a comptar amb el vot particular del president de la sala, que mostra la seva "discrepància" pel que fa a que la presó provisional pugui ser eludida mitjançant fiança.Pel que fa a la situació del guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, que va acudir a una oficina del DNI a Sevilla per intentar obtenir el passaport, la sala indica que serà objecte de la deguda resolució en una interlocutòria independent.

