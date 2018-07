Movistar minimitza l'escletxa de seguretat que ha deixat al descobert dades personals de clients

Un error al web de Movistar va deixar recentement al descobert dades personals de clients de la companyia, En principi es parlava de "milions", tal com ja va publicar NacióDigital. Un "forat de seguretat", segons ha denunciat l'associació de consumidors Facua, ha permès accedir a dades de facturació, noms, domicilis, direccions de correu electrònic i llistes de trucades dels usuaris.Telefònica ha minimitzat l'incident i diu ara que el forat de seguretat només va afectar un centenar de clients, segons informa RAC1 . La companyia explica que ha arribat a aquesta conclusió després d’una anàlisi exhaustiva. Ara, es posarà en contacte amb cada un d’ells per informar-los del problema i detallar-los quines dades van quedar al descobert, tal com fixa la reglamentació europea.Des de Telefònica expliquen que l'error es va produir fa dies i que ja està solucionat. D'altra banda, Facua va alertar que es tracta de "l'escletxa de seguretat més gran de la història de les telecomunicacions a Espanya".El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha anunciat que aquest dilluns l'entitat va presentar una denúncia contra Telefónica d'Espanya i Telefónica Mòbils davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb l'objectiu d'obrir un expedient sancionador contra les dues companyies de telecomunicacions. Facua va detectar l'error aquest diumenge a la tarda i immediatament ho va comunicar a les companyies de telecomunicacions afectades.L'organització de consumidors ha assenyalat que durant la nit del diumenge al dilluns, Movistar va eliminar diferents funcionalitats dels webs per evitar que les dades dels seus clients es mantinguessin a la vista de tercers Aquest dilluns al mati a primera hora l'error de seguretat ja estava neutralitzat i el llista de clients ja no estava disponible al públic.Entre el diumenge i el dilluns, l'error de seguretat va permetre que qualsevol usuari d'Internet amb un contracte amb Telefónica, sense necessitat de tenir coneixements d'informàtica, pogués obtenir els llista de clients de les dues companyies després d'introduir el seu DNI i contrasenya d'accés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)