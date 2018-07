Un error de seguretat de WhatsApp pot esgotar la tarifa de dades en uns minuts

Els usuaris de WhatsApp han denunciat a través de les xarxes socials un error de seguretat de l'aplicació. Es tracta d'un problema en el sistema del programa que torna a incloure totes les converses en les còpies de seguretat en comptes de sincronitzar només les últimes.Això, a part de provocar que els arxius de l'aplicació ocupin més espai, pot arribar a consumir la tarifa de dades en poca estona. De moment encara no està clar si aquest error està afectant totes les versions de WhatsApp o només la més recent. Sigui com sigui, diversos portals tecnològics recomanen "configurar temporalment" les còpies de seguretat per evitar aquest error.I com es fa? Accedeix a WhatsApp, vés a l'apartat de configuració i clica damunt l'opció "xats". Un cop fet, dirigeix-te a la secció "còpia de seguretat". Quan ja hi siguis, veuràs un apartat anomenat "Guardar a Google Drive". Clica-hi i selecciona "només quan toco guardar". D'aquesta manera evitaràs que WhatsApp faci còpies de seguretat automàtiques i les podràs activar quan vulguis.

