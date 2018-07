De Gispert, Benach i Rigol visiten Forcadell i Bassa a la presó

Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol, expresidents del Parlament de Catalunya, han visitat a la seva homòloga, Carme Forcadell, i a la consellera destituïda Dolors Bassa en el centre penitenciari del Puig de les Basses (Alt Empordà).En la visita, la també líder de Demòcrates de Catalunya, Núria de Gispert, ha anunciat que les ha vist "molt més animades" que quan estaven a Alcalá-Meco. De tota manera, Benach ha apuntat que tot i estar "millor, no vol dir que estiguin bé" i ha recordat que l'objectiu principal és la seva llibertat. En aquesta línia, de Gispert ha esperat que les novetats judicials alemanyes, on no es veu violència en la causa de Carles Puigdemont, "ajudin i facin entendre que no han comés cap delicte". Per això ha desitjat que tots els presos surtin en llibertat. Durant la visita, que ha durat aproximadament una hora i mitja, Rigol ha aprofitat "per parlar de tot", tan de política, com de temes més personals.De tota manera, Rigol ha assegurat que malgrat hagin passat una "estona agradable", té una sensació que també "hi ha un tros" seu que "està dins la presó" i ha assegurat: "elles estan tancades per coses que jo també he fet". Per aquest motiu també ha anunciat que mantindrà la seva lluita per aconseguir la llibertat de Carme Forcadell i de Dolors Bassa, a banda de la resta de consellers que segueixen empresonats.Els tres expresidents han coincidit en creure que el trasllat a presons catalanes "les ajuda i les ajudarà" a portar millor la situació. A més, Benach també ha apuntat que ara hi ha més consideració amb les visites de càrrecs públics perquè mentre eren a Madrid "des del punt de vista institucional no ens van ni considerar" i es trobaven amb moltes traves per poder-les veure a dins dels centres penitenciaris.La visita dels tres expresidents arriba just uns dies abans que es produeixi el trasllat de Carme Forcadell a Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès) per poder estar més a prop de la seva família. A principis d'aquesta setmana es feia pública la petició de Forcadell i des del Departament de Justícia ja han confirmat el trasllat, que es preveu que sigui en breu.

