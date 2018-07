JxCat busca aïllar Puigdemont de la substitució temporal dictada per Llarena

ERC rebutja gestos simbòlics com considera que seria aïllar Puigdemont de la mesura i afirma que la situació seria molt similar a la de plens anteriors en què delegava el vot

Malgrat que els lletrats i Llarena accepten la suspensió i substitució temporal de diputats processats, Cs i PP rebutgen la fórmula i ja amenacen amb impugnacions

La dicotomia és molt clara: acatar o no acatar la suspensió dels diputats ordenada pel jutge Pablo Llarena. La resolució, però, és molt més complexa i sotmet l'independentisme a un nou test d'estrès. Junts per Catalunya i ERC exploren una entesa per arribar a la mesa d'aquest dimecres amb una fórmula pactada de substitució temporal dels diputats suspesos seguint la pauta dels lletrats. Estan d'acord en què tingui només vigència pel ple d'aquesta setmana -l'últim abans de vacances- sota l'argument que la situació judicial dels dirigents processats per rebel·lió pot variar d'aquí al setembre. Junts per Catalunya, però, vol excloure Carles Puigdemont d'aquesta fórmula. "La renúncia circumstancial o temporal de Puigdemont no és negociable. No podem fer més renúncies", apunta un dirigent de JxCat.L'objectiu és preservar totes les opcions del seu cap de files de ser investit -només es pot ser president si s'és diputat-, un objectiu que fins i tot el president Quim Torra ha deixat clar que es manté vigent. Així, doncs, el plantejament de JxCat és que el vot i les funcions de Puigdemont no siguin assumides per cap altre membre de la seva candidatura com sí passarà amb els altres diputats suspesos i com recomanen els lletrats. ERC veu riscos en deixar fora Puigdemont de l'acord per les conseqüències legals que podria haver d'assumir la mesa. Per evitar que l'òrgan de la cambra patís conseqüències per desobediència, una de les opcions sobre la taula és que el president a l'exili, en aquest ple, no participi en les votacions al Parlament. JxCat comptaria, doncs, amb un vot menys.Fonts dels dos grups parlamentaris expliquen que l'acord no està encara tancat i arribarà, si arriba, in extremis, minuts abans que arrenqui el ple en el qual s'ha de visualitzar si s'acata o no la suspensió, ja que la mesa es torna a reunir per decidir a les 9. "Només falta llimar algun detall", assegura un dirigent de JxCat. Al seu grup, però, no hi ha unanimitat. "El problema no són els lletrats, és qui els vol fer cas. I en això el grup no transigirà", alerta un altre diputat. Un altre membre del grup apunta que queda per acordar amb ERC la "provisionalitat" de la situació i la "vigència de l'acord" i, especialment, subratlla, "què passarà després i quin impacte es produirà sobre decisions futures".El fet d'acatar la suspensió amb la resta de diputats, apunten, no suposa "renunciar a gaire cosa" des del moment en què és el mateix Llarena qui "capitula" i reconeix que no es poden alterar les majories parlamentàries ni forçar els diputats a renunciar a l'escó, que és personal i intransferible. "Sorprenentment, aquesta fórmula plantejada satisfà les nostres aspiracions de forma molt substancial perquè el jutge planteja un contrasentit", argumenten.JxCat, però, ha situat la línia vermella en la figura de Puigdemont. I és que la seva substitució temporal significaria renunciar a la possibilitat de ser investit. Just després del revés del tribunal d'Schleswig-Holstein, que descarta la rebel·lió i admet una extradició només per malversació, l'entorn del president a l'exili sosté que, en cas de ser retornat per Alemanya a Espanya, tindria opcions de ser investit un cop quedés en llibertat Ara bé, ERC ha prioritzat fins ara no exposar la mesa del Parlament a l'acció dels tribunals i és per això que recela de l'aposta per deixar Puigdemont al marge de la substitució temporal. Tem que això comporti recursos i que, a més de les penes per a Torrent i els altres representants de l'òrgan, s'acabin impugnant les votacions del ple i la tasca que s'hi faci. A més, els republicans creuen que deixar el president a l'exili al marge té poc sentit si la mesura afecta tan sols aquest ple, ja que podria recuperar la condició de diputat en la següent sessió i ser investit, si això fos viable.ERC demana, per tant, pragmatisme i desencallar el ple amb aquesta mesura temporal i deixar passar l'estiu per veure com evoluciona la situació jurídica dels afectats -que presentaran recursos- i, en tot cas, negociar una resolució més permanent. Acceptar la suspensió temporal dels altres diputats, avisen, no servirà de res, perquè les impugnacions poden arribar només si se li manté l'acta a un d'ells. Torrent ja va avisar que rebutjaria gestos simbòlics que no servissin per avançar, i aquest, pels republicans, seria un exemple d'això, ja que, amb la mesura que es planteja de la suspensió temporal es manté de facto una solució similar a la d'anteriors plens, en què un altre diputat del mateix grup votava pels presos i exiliats. De fet, expliquen que ni tan sols es planteja retirar-los l'assignació econòmica.Teixir aquest acord torna a situar l'independentisme en la tessitura d'haver d'afrontar la prova del cotó de la unitat, una constant en una legislatura on els tribunals i els efectes de la desobediència segueixen marcant el compàs. La fórmula plantejada pels lletrats del Parlament per substituir temporalment els diputats suspesos -via insòlita proposada inicialment pel Suprem- ha generat discrepàncies en les últimes hores entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP . El moll de l'os: avalar una substitució implica, de facto, complir l'ordre del tribunal.La falta d'acord entre JxCat i ERC ja era evident a primera hora d'aquest dimarts davant d'una aplicació de la suspensió altament complexa perquè la via de substitució proposada per Llarena no està contemplada al reglament del Parlament i implicaria, com apunten els lletrats, una modificació. Per això el president de la cambra, Roger Torrent, ha proposat un ajornament de la decisió, i encarar el debat 24 hores després , és a dir, aquest dimecres.Tot plegat, mentre la CUP ja ha verbalitzat públicament que no s'ha de produir "cap substitució", ni definitiva ni temporal, i que el Parlament hauria d'apostar per "reconèixer els drets polítics" dels diputats. "Això passa per no acceptar el que diu Llarena", ha dit ras i curt el diputat de la CUP Vidal Aragonès, que ha acusat el jutge del Suprem de "perseguir l'independentisme" i de "generar legislació" inexistent. I és que, efectivament, la substitució temporal de diputats no està contemplada ni tan sols per la Llei Orgànica del Règim Electoral General.La dificultat de l'independentisme per afrontar la suspensió dels diputats és evident. Els republicans, que fins ara han prioritzat no exposar la mesa del Parlament a l'acció dels tribunals, s'han limitat a afirmar que estan a l'"expectativa" de la decisió que es prengui la mesa. La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, ha explicat que la prioritat del seu grup és que es mantingui la majoria derivada de les urnes i que els diputats conservin l'escó. Això no exclou, però, que s'accepti la substitució i, en conseqüència, la suspensió de funcions i de vot.La fórmula de substitució esbossada pels lletrats ha estan ben rebuda tant pel PSC com per Catalunya en Comú Podem. Els socialistes hi donen suport i entenen que permet acatar la suspensió dels diputats i, al mateix temps, procedir a la seva substitució. El diputat i secretari socialista de la mesa, David Pérez, ha admès que el reglament no preveu de forma expressa aquesta substitució, però que, si el jutge admet aquesta "possibilitat", val la pena contemplar-la. "Apostem per complir amb la manera més literal possible aquesta resolució", ha dit Pérez.Els comuns també han insistit que cal garantir que "no sigui vulnerat" el resultat del que la ciutadania va votar a les eleccions del 21-D. L'informe dels lletrats, ha afirmat la portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, dibuixa "possibles solucions" que el seu grup creu que s'han d'explorar. Un cop més, ha insistit que el govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez hauria d'instar la Fiscalia a retirar les acusacions sobre els dirigents processats per rebel·lió. "L'únic que demanem és que les majories sortides de les urnes no es vegin vulnerades i que cap decisió sigui simbòlica i que porti més costos a aquesta cambra", ha assegurat.La paradoxa de la situació és que, mentre l'informe dels lletrats posa sobre la taula una via per atendre la resolució de Llarena que pivota en la suspensió via substitució dels diputats -atenent a la insòlita fórmula plantejada pel propi jutge-, Ciutadans i el PP consideren que no és aplicable aquest supòsit de substitució temporal que planteja el propi Suprem. Els populars demanen que els diputats processats renunciïn a l'acta mentre que Cs acusen directament a l'independentisme de voler incomplir l'ordre judicial emparant-se en un informe que està elaborat pel lletrat major del Parlament, Joan Ridao. La formació d'Inés Arrimadas, de fet, ha amenaçat amb impugnar les votacions si es permet als diputats processats delegar el vot com avalen tant els lletrats com Llarena.

