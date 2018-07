​Colau convoca per aquest divendres el ple sobre les retallades d'inversions

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convocat per aquest divendres a les 9.00 h el ple extraordinari que ha forçat l'oposició per debatre sobre les polèmiques retallades en inversions que preveu aplicar el govern municipal . Segons han informat fonts municipals, Colau ja ha firmat la convocatòria i l'ha comunicat als grups municipals en la Junta de Portaveus d'aquest dimarts. El ple extraordinari se celebrarà prèviament a l'ordinari que ja estava previst per aquest divendres.A la reunió s'ha acordat que l'oposició tindrà una hora per agrupar totes les iniciatives i proposicions sobre les retallades del pressupost, un tema que ha marcat l'agenda mediàtica municipal la darrera setmana. S'han registrat dues peticions de ple extraordinari (una del d'ERC, el PDECat i el PSC, i una altra del PP, Cs i els mateixos socialistes), i tant el PSC com Cs busquen també la reprovació de la gestió econòmica de Colau . Entre les altres iniciatives sobre la taula hi ha la de crear una comissió no permanent d'estudi sobre les retallades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)