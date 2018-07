​Front comú de l'Estat, el Govern i l'Ajuntament per reduir l'impacte de les vagues al Prat

El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han compromès aquest dimarts a treballar conjuntament per reduir l'impacte que puguin tenir, si arriben a produir-se, les convocatòries de vaga anunciades pel personal de Ryanair –a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica- i l'anunciada pel personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat."No és segur que aquestes vagues es produeixin, però si passen les tres administracions sumaran esforços perquè tinguin la mínima repercussió possible, sempre respectant el dret a vaga dels treballadors", ha dit la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en declaracions als mitjans.Cunillera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, entre altres autoritats, en el marc de la Comissió de seguiment dels fluxos de passatgers en els controls de passaports de l'aeroport de Barcelona."Estem més preparats i més atents. Abans que passin les coses ens reunim i valorem la situació", ha destacat Calvet, que ha explicat que l'Agència Catalana de Consum (ACC) ha activat un dispositiu de personal per donar resposta a les eventuals afectacions. També es reforçarà el servei d'informació en pantalles i s'estan fent gestions per comptar amb més mitjans informatius a l'aeroport: "Volem que l'usuari tingui totes les facilitats per fer valer els seus drets", ha indicat.A més, l'Agència Catalana de Consum ha enviat requeriments informatius a Ryanair quant a la vaga prevista pel 25 i 26 de juliol, i també a Iberia per als dies 27 i 28 de juliol. En concret, els ha requerit informació sobre els vols programats per totes dues aerolínies en aquestes dates i el nombre total de passatgers, així com sobre els canals d'informació previstos per comunicar-se amb els usuaris afectats.Per la seva banda, Pisarello ha celebrat aquesta capacitat d'anticipació de les tres administracions. "Les imatges d'altres estius a l'aeroport de Barcelona que ens preocupaven molt ja no es poden tornar a repetir", ha defensat. Cunillera ha agraït l'esforç de tot el personal de l'aeroport, i ha destacat que aquestes afectacions són "estacionals" dins de l'operativa anual de les instal·lacions.Quant al control de passaports, la delegada del govern espanyol a Catalunya ha indicat que en aquests moments el Prat compta amb 60 equips verificadors que permeten el control digital del passaport de forma automàtica, i que també s'ha reforçat el personal d'atenció a l'usuari.Aquesta comissió de seguiment, que ara es reunirà de forma periòdica, es va crear l'any passat després de l'entrada en vigor d'una normativa europea antiterrorista que obliga controls sistemàtics dels passaports de ciutadans europeus en sortir i entrar de l'Espai Schengen, la qual cosa va produir cues de fins a tres hores d'espera i un augment de reclamacions presentades per part de turistes estrangers per la pèrdua del seu vol a l'aeroport del Prat.

