Un sindicat de la policia espanyola homenatjarà a Barcelona els agents de l'1-O

Que ens deixin actuar !

Per Buf Vadirell el 17 de juliol de 2018 a les 19:47 0 0

L’autoanomenat «partido popular» - catalanòfob – i la seva marca mandarina anticatalana han esperonat les protestes dels armats , arribant fins i tot a fer-se víctimes de veges a saber què o de tot. Pels copernicans desplaçats , cobrar dietes (minses) , conèixer civilitzacions diferents i canviar punts de vista amb diferents companys de professió i potser vocació és un plus retributiu. Per això si us plau no es deuen deixar utilitzar per cap sindicat . Que ens deixin actuar ! Cridaven uniformats...