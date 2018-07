El mossèn retirarà el polèmic llaç groc de l'altar de Coma-ruga

L'Arquebisbat de Tarragona ha explicat a l'ACN que el mossèn de la parròquia de Sant Ramon Nonat de Coma-ruga, al terme municipal del Vendrell, s'ha desvinculat del llaç groc col·locat en un ciri de l'altar, que ha aixecat les crítiques d'un grup de feligresos a les xarxes socials. L'arquebisbe, Jaume Pujol, ha trucat aquest dimarts al matí al clergue per esbrinar què havia passat i el mossèn els ha explicat que no sabia com el llaç groc havia arribat a l'altar, que no ha estat iniciativa seva i que podria haver estat un feligrès o alguna altra persona qui l'hagués enganxat.Des de l'Arxiodiòcesi han apuntat que confien amb la paraula de l'eclesiàstic, que s'ha compromès a retirar el llaç, i han recordat que l'arquebisbe demana que les esglésies estiguin lliures de mostres polítiques de qualsevol tipus. Arran d'aquesta situació, l'Arquebisbat ha rebut el correu de cinc persones adreçant la seva queixa, de manera informal, que han reclamat la retirada del llaç.L'Arquebisbat, que defensa que les qüestions polítiques quedin fora dels centres de culte, ha recordat que, en la darrera reunió celebrada a principis de juliol, els bisbes van celebrar l'apropament dels polítics empresonats a centres penitenciaris catalans. En aquell moment, en un comunicat, consideraven que el trasllat afavoriria el contacte amb les famílies "d'aquests detinguts en presó preventiva". En la mateixa línia, els bisbes desitjaven que es continuessin "fent passos per part de tots els agents polítics i socials" per "trobar una solució a l'actual situació que sigui justa i acceptable per a tothom", tot fent un "gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú". Finalment, convidaven els cristians a "pregar i ser constructors de pau i apòstols de reconciliació enmig de la societat catalana".Un grup de feligresos, a través d'un missatge difós per les xarxes socials el cap de setmana, van apuntar que "són molts" els catalans "no separatistes" que acuden a les pregàries d'aquesta església i recordaven que molts provenen de diferents punts de l'estat espanyol sense entendre el català. "I mai ens hem queixat", afegien, tot acusant el capellà d'haver "profanat" l'església per haver posat el llaç groc. "Ha creuat vostè totes les línies vermelles. Retiri'l si vol seguir comptant amb nosaltres", etzibaven al missatge.

