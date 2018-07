VÍDEO Open Arms denuncia la mort d’un nen i una dona abandonats per les autoritats líbies

El fundador d'aquesta ONG, Òscar Camps, ha explicat a les xarxes socials que els guardacostes libis van deixar dues dones i un nen a bord i van enfonsar el vaixell perquè no volien pujar a les embarcacions líbies. Segons Camps, quan l’Open Arms hi ha arribat s’ha trobat una de les dones encara amb vida però l’equip de rescat de l’ONG no ha pogut "fer res per recuperar l'altra dona i el nen", que creuen que van morir hores abans que ells arribessin.



Camps ha afegit a les explicacions a través seu compte de Twitter unes imatges d'un nen petit i una dona sense vida al mar. "Aquesta és la conseqüència directa de no deixar treballar les organitzacions no governamentals que rescaten vides en el mar Mediterrani", ha sentenciat Camps en relació a les dues morts.

🔴#ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de julio de 2018

Segons Proactiva Open Arms, la guàrdia costanera de Líbia va anunciar prèviament la intercepció d'un vaixell amb 158 persones a bord comunicant que "s’havia proporcionat assistència mèdica i humanitària", després que un altre vaixell mercant anomenat Triades ignorés l'embarcació. Si bé les autoritats líbies van procedir al rescat, l’ONG fundada per Camps critica que aquestes no van ser capaces de "gestionar una operació d'emergència" perquè van arribar "dos dies tard" i van "abandonar dues dones i un nen sobre una embarcació" que els mateixos libis haurien destruït. "Quant de temps haurem de bregar amb assassins allistats pel govern italià per matar?", s’ha preguntat Camps.



La tragèdia es produeix just un dia després que els ministres d'exteriors de la Unió Europea discutissin l'actual situació a Líbia en relació als fluxos migratoris. A l'última cimera europea de finals de juny, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea van exigir a les ONGs que operen al Mediterrani que respectessin "la llei" i que no obstruïssin "les operacions de la guàrdia costanera líbia", a qui Brussel·les proporciona ajuda financera per realitzar aquesta tasca.



Itàlia torna a negar l'accés



El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha advertit aquest dimarts als vaixells Astral i Open Arms, tots dos de l'organització badalonina Proactiva Open Arms, que s'estalviïn "temps i diners" perquè "els ports italians els veuran en postal".

