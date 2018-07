La defensa de Borràs demana als testimonis que aportin proves de l'agressió

Agraït per l’allau de solidaritat rebuda. Moltíssimes gràcies. Respecte l’agressió patida ahir i tenint en compte la gravetat dels fets, la meva defensa ha emès aquest comunicat. pic.twitter.com/mx4sgKsdTV — Jordi Borràs (@jordiborras) 17 de juliol de 2018

Jordi Borràs ha agraït l'allau de suports rebuts després que ahir patís una agressió a mans d'un policia espanyol al centre de Barcelona. El fotoperiodista ha denunciat els fets, però la seva defensa "conscient que Borràs hauria estat denunciat per intentar equiparar aquella situació a una baralla amb voluntat d'emmascarar la veritat", ha fet una crida als testimonis presents durant l'agressió que aportin imatges o proves gràfiques.En el relat dels fets, la defensa de Borràs explica que el fotoperiodista va ser reconegut al carrer de Capellans de Barcelona al crit de "Viva España". Borràs no va fer cas dels crits i l'home s'hi va abraonar, colpejant-lo diverses vegades amb els punys i causant-li lesions de diversa gravetat. L'agressor va dir que ell era policia espanyol. En aquesta línia, els advocats constaten que l'agressió va ser motivada per la tasca periodística de Borràs i la seva feina d'investigació en grups d'ultradreta.Les mostres de suport a Jordi Borràs han estat diverses. El president, Quim Torra, el president del Parlament Roger Torrent o el president a l'exili, Carles Puigdemont, han estat alguns dels noms més rellevants que han denunciat l'agressió. També representants dels partits independentistes així com molts periodistes.

