Condis retira garrafes d'aigua de la marca Manantial Aiguaneu

La cadena de supermercats Condis ha fet retirar dels seus establiments les garrafes de 5 litres d'aigua mineral natural de la marca Condis, Manantial Aiguaneu, del lot 120721, envasada a Espinelves (Osona). Segons un comunicat de premsa de la Generalitat , la retirada ve motivada per les investigacions que s'estan portant a terme a partir d'una denúncia als Mossos d'Esquadra per part d'un consumidor que, en beure aigua del producte indicat, va patir efectes adversos lleus (irritació del tracte digestiu).Arran de les primeres investigacions, s'ha comprovat que alguns altres envasos d'aquesta presentació i lot feien mala olor quan s'obrien i mal sabor a l'intentar ingerir-los. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, tant bon punt s'han conegut els fets, s'han iniciat les actuacions de control i investigació en diferents empreses implicades, des de la cadena de supermercats en la distribució fins a l'empresa envasadora d'Espinelves per tal d'esbrinar les possibles causes, així com la verificació de la retirada del producte del mercat.Per tot això, es demana a les persones que puguin tenir aquest producte, del lot 120721, s'abstinguin de consumir-lo. L'Agència de Salut Pública de Catalunya anirà informant d'acord amb els resultats de les investigacions en curs.Manantial d’Aiguaneu pertany al grup Eden Springs que va estar implicat en un brot de gastroentirtis el passat 2016 amb la planta embotelladora de la Font d'Arinsal a Andorra

