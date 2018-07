Aragonès acusa Cs d'atiar la tensió per obtenir rèdits electorals

🎥 #vicepresident @perearagones a C's: "Les imatges de les càrregues de l’1O van donar la volta al món🌍 i van ser la vergonya de l’Estat espanyol. Si diuen treballar per tots els ciutadans, pensin en aquells que l’1O📩 es van sentir agredits" #Parlament pic.twitter.com/2FkcCjAIfv — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 17 de juliol de 2018

Interpel·lació al Govern sobre "l'aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017". El títol de la intervenció de Ciutadans prevista per el ple ja era aposta segura de confrontació. I així ha estat. La formació taronja i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han protagonitzat el principal xoc del Parlament aquest dimarts a la tarda amb acusacions creuades d'estar alimentant la tensió a Catalunya. Tot plegat, l'avantsala del ple que aquest dimecres impulsa Cs per debatre sobre la fractura social que, asseguren, hi ha a Catalunya arran del procés sobiranista.El portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha pres la paraula per retreure a l'independentisme totes les accions que han impulsat en el darrer any i assenyalar-lo com a principal causant de la divisió social. "No han condemnat la violència que persisteix als carrers", ha deixat anar. El dirigent de Cs ha augurat que hi haurà "penes greus" per als líders independentistes processats per haver "derogat" la Constitució i l'Estatut. "Vostès són abans independentistes que demòcrates", ha etzibat.Aragonès ha replicat les llacunes discursives que, sota el seu criteri, s'han produït en la intervenció de Carrizosa, com ara, les càrregues policials durant l'1-O. Però més enllà de subratllat que el principal partit de l'oposició avala un relat falsejat sobre la rebel·lió, el conseller ha denunciat l'ús que fa Ciutadans de la "tensió" per aconseguir rèdits electorals. "El hàmster són vostès. Es recreen en aspectes anedòtics, en visions parcials, per justificar una pràctica política que fomenta la tensió perquè en la tensió tenen projecció electoral", ha deixat anar.Segons el vicepresident, Cs "aprofita qualsevol oportunitat per tensionar" la societat i això, precisament, xoca amb la crida a la condemna de tota violència que pregonen. Aqiest dimecres se celebra un ple extraordinari a petició del grup d'Inés Arrimadas sobre la "recuperació de la convivència" a Catalunya.El títol de la sessió ha estat, precisament, motiu de crítica per part de la CUP, que ha demanat a Ciutadans que no faci de la "suposada fractura" el seu plantejament polític principal perquè està basat en "la falsedat". "El nostre país no té fractura derivada de plantejaments polítics. El que vivim és que hi ha visions diferents i separades com el que es pot donar a qualsevol democràcia, però això no ens porta a l’enfrontament quotidià. Hi ha una convivència absolutament normalitzada", ha argumentat el diputat Vidal Aragonès.

