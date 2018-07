ERC i el PDECat demanen explicacions al govern espanyol per l'agressió d'un policia a Jordi Borràs

🎥[VÍDEO] @JoanTarda a Sánchez: “Ayer el periodista @jordiborras, fue abordado por una persona, policía nacional, que al grito de "viva España y viva Franco", le rompió la cara. Espero que usted o el ministro Marlaska salgan diciendo que han depurado esta actuación" pic.twitter.com/m5etsfiFdh — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 17 de juliol de 2018

El grup parlamentari d'ERC al Congrés dels Diputats demanarà la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Comissió d'Interior després l'agressió aquest dilluns al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la policia espanyola.La petició, signada pel portaveu Gabriel Rufián, exigeix que el ministre doni "explicacions sobre les actuacions portades a cap pel Ministeri per aclarir i castigar les agressions, suposadament per motius ideològics, produïdes individualment per part d'agents de la política catalana a ciutadans catalans". L'agressió a Borràs es va produir ahir al vespre al carrer Capellans de Barcelona i el fotoperiodista va haver de ser atès de les ferides en un CAP.D'altra banda, el PDECat ha demanat la compareixença de de Grande-Marlaska al Senat perquè doni explicacions sobre l'agressió. així mateix, el diputat Feliu Guillaumes ha preguntat al govern espanyol si té previst obrir un expedient al presumpte agressor i quines mesures es prendran en relació al comportament de l'agent de la policia espanyola.

