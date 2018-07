Interior planteja impedir l'accés en espais d'oci de persones amb comportaments masclistes

El Departament d'Interior s'ha proposat promoure la "tolerància zero" davant les agressions sexuals i aquest dimarts ha reunit per primera vegada el grup de treball del Pla de Seguretat contra les violències sexuals en espais d'oci.Una de les propostes que s'ha posat sobre la taula és reformar la normativa per regular el dret d'admissió i permanència d'aquelles persones que mostrin actituds masclistes. La clau serà aquí la formació dels controladors d'accés i dels agents de seguretat, així com d'altres treballadors. "Hem de vetllar per detectar aquest tipus de conductes i evitar que les agressions tampoc es cometin fora. Per tant, tots plegats hem de buscar la manera per treballar preventivament", ha afirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch.Juntament amb els possibles canvis normatius, la formació dels treballadors implicats en l'oci i la creació d'un protocol de prevenció, actuació i acompanyament de la víctima són peces clau d'aquest pla de seguretat que impulsa Interior. En el primer semestre d'aquest any, s'han denunciat a Catalunya 804 casos de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclouen violacions i abusos sexuals, un 30% més que el mateix període de l'any passat, amb 617.

