L'Ajuntament de Barcelona canviarà el nom del carrer Sant Domènec del Call, que recorda l'assalt del 1391 a la comunitat jueva en el qual van morir 300 persones, pel de Salomó Ben Adret, rabí barceloní i figura clau en la història de la cultura catalana medieval, a més de ser un referent de convivència a la ciutat, "un home de pactes i d'acords".Ho ha explicat en una atenció als mitjans aquest dimarts el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha descrit el canvi com "un acte de reparació històrica", i ha considerat "inacceptable" que la ciutat hagi tingut un carrer homenatjant la matança i el saqueig de propietats que va tenir lloc entre el 5 i el 8 d'agost –dia de Sant Domènec- del 1391.El ple del districte de Ciutat Vella va aprovar aquest dilluns per unanimitat la proposta, que té l'informe favorable de la Ponència de Nomenclàtor, que tramitarà l'expedient, amb el qual el canvi es farà efectiu en els pròxims mesos.Es tracta d'una petició de comunitats i entitats jueves de la ciutat, que van dirigir una carta a l'alcaldessa, Ada Colau, que demanava el canvi de nom, com ja van dur a terme a anteriors governs municipals, perquè consideren infame que es perpetuï el pogrom del 1391 als carrers i la ciutat i es menyspreï la memòria de les víctimes.

