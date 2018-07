Les cancel·lacions dels vols de Vueling a l'aeroport del Prat afecten 15.000 passatgers

Les cancel·lacions de vols de Vueling d'aquest dilluns a l'aeroport de Barcelona - El Prat ha afectat 15.000 passatgers, tal com ha informat El Periódico. La companyia atribueix l'enèsima situació caòtica a les pluges intenses que van afectar el país durant el matí. L'aerolínia assegura que l'aeroport va estar gairebé una hora aturat, però Aena afirma, segons fonts consultades pel mateix diari, que en cap moment es van tancar les instal·lacions.



Fruit de les cancel·lacions, Vueling es va veure obligada a oferir allotjament als milers de passatgers afectats. En aquest sentit, la companyia va haver de contractar places en 1.000 hotels, tant de l'àrea de Barcelona com dels altres països on havien de sortir vols en direcció a la capital catalana.

Vueling opera uns 750 vols diaris. Per tant, carrega en els seus aparells més de 100.000 persones cada dia. Les afectacions d'aquest dilluns, doncs, va involucrar al 10% dels seus clients.

