Aboquen 3.000 quilos de fetge de pollastre al Maresme i de manera il·legal

Entre 3.000 i 4.000 kg de fetges de pollastre han estat abandonats en diversos indrets d'Argentona i en altres municipis propers del Maresme com Òrrius, Dosrius i Vilassar de Dalt, segons informa Tot Mataró . Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir els fets així com identificar l'autoria d'aquest abundant abocament de residus il·legal. Els fetges podrien provenir d'alguna granja.

Se sospita que els fets van passar durant la matinada de dissabte o diumenge, i poder així passar desapercebuts mentre es transportava i s'abocava aquesta nombrosa quantitat. Els indrets del municipi on es van localitzar aquestes restes van ser la riera d'Argentona, el camí de les aigües i d'altres propers a la Casa de la por, Can Pau Brut o Can Cabanyes.

Intervenció ràpida



El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Pujol, ha explicat a Ràdio Argentona que l'Ajuntament es va posar en contacte amb l'Agència de Residus per coordinar l'actuació de recollida i evitar així problemes sanitaris, ja que començaven a provocar fortor i a descompondre's ràpidament degut a la calor.

Finalment, es va necessitar un contenidor de 20 metres cúbics i una retroexcavadora per recollir els fetges de pollastre i dipositar-los a un abocador de la comarca de l'Anoia.

Pujol ha fet una crida per demanar la col·laboració ciutadana de manera que si algú va veure quelcom o pot aportar qualsevol pista, que contacti amb la Policia Local o amb la regidoria de Medi Ambient.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)