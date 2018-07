L'advertiment de Pedro Sánchez als partits independentistes

Poc més de cinc minuts han durat les referències de Pedro Sánchez al conflicte català en el discurs per presentar el seu pla de govern. El president espanyol ha remarcat que cal una "solució política" i que "dialogar no és cedir". Tanmateix, ha puntualitzat que la solució "no serà ràpid ni fàcil" i ha advocat per avançar en el marc estatuari. Sánchez ha defensat un diàleg "franc" amb el Govern i ha remarcat que la normalització institucional que va començar amb la reunió de desgel entre els dos executius és només un punt de sortida a una llarga "cursa de fons".Ja en la rèplica, el president espanyol ha carregat contra el PP i Cs per "viure del conflicte amb Catalunya". "Aquest conte s'ha acabat", ha advertit Sánchez. També ha demanat "generositat" en el diàleg i "reflexió" als partits independentistes, que han tornat a posar sobre la taula el referèndum pactat. "Vostès volen negociar una ruptura, nosaltres volem un acord", ha dit Sánchez. "Volem acordar la unió i la convivència", ha remarcat.El president espanyol ha volgut subratllar entre els eixos del seu govern la cohesió territorial. En aquest sentit, ha anunciat que apujarà l'objectiu de dèficit de les comunitats autònomes del 0,1% al 0,3%.Per altra banda, el president espanyol ha admès que no podrà publicar els noms dels que es van beneficiar de l'amnistia fiscal de l'any 2012 perquè el Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la seva irretroactivitat, però ha anunciat una reforma legal per "prohibir futures amnisties fiscals".En la seva intervenció inicial al Ple del Congrés per presentar els seus plans de govern, Sánchez ha defensat que l'amnistia fiscal va ser "un fracàs moral i també des del punt de vista recaptatori", i ha recordat que el Grup Parlamentari Socialista la va recórrer davant del Tribunal Constitucional.I ha afegit que el TC va emetre una "sentència duríssima" sobre l'anterior Administració però també es va pronunciar expressament sobre la seva irretroactivitat. La sentència, del 2017, va declarar inconstitucional l'amnistia, però sense efectes retroactius sobre les regularitzacions.El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts que "en un breu període de temps" es procedirà a exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. "La decisió del Govern és ferma", ha asseverat.Així ho ha avançat durant la seva compareixença al Ple del Congrés per exposar les línies mestres del seu govern espanyol i donar compte dels resultats de l'últim Consell Europeu celebrat a finals del juny passat.En la seva exposició inicial, el cap de l'executiu espanyol ha apuntat que "un país que mira al futur ha d'estar en pau amb el seu passat" i que, amb el bagatge que donen 40 anys, Espanya ha de fer-ho "amb serenitat naturalitat i moderació".Sánchez ha subratllat que pertany a una generació que va créixer en democràcia per apuntar que "cap democràcia pot permetre monuments que enalteixin una dictadura". "La nostra, tampoc", ha postil·lat.Per això, ha insistit que la decisió de procedir a l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos és "ferma" i que la seva materialització, "falta donar uns últims retocs a l'instrument que ho farà possible", serà "en un breu període de temps".El president ha tornat a deixar clar que el govern espanyol té presa aquesta decisió, encara que no ha fixat una data concreta per l'exhumació del dictador. Ho ha fet després que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, reconegués que hi havia dificultats per procedir a treure les restes durant el mes de juliol, com s'havia previst inicialment."Les ferides han estat obertes durant massa anys i ha arribat el moment de tancar-les. La nostra democràcia ha de tenir símbols que uneixin la ciutadania, no la que separin", ha conclòs el president.

