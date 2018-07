Aragonès no assistirà al Consell de Política Fiscal i prioritzarà la negociació bilateral

El vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, no assistirà dijous a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera convocat pel ministeri d'Hisenda, tal com ja va avançar ell mateix i va començar a fer el seu predecessor, Oriol Junqueras. Segons ha explicat aquest dimarts la consellera de Presidència, Elsa Artadi, el dubte és si si es deixarà la plaça vacant o es delegarà la representació en algun altre càrrec de la Generalitat.La també portaveu del Govern ha justificat la decisió pel fet que "no té cap valor el que no voti ningú més que la ministra" María Jesús Montero, qui té la meitat dels vots i pot decidir-ho tot, motiu pel qual Aragonès ha declinat anar-hi "per rebre instruccions". El número dos de l'executiu, com la resta de membres, opta per "prioritzar els òrgans bilaterals, entre els quals la comissió bilaterals d'aspectes econòmics i financers".De fet, la intenció del Govern és que almenys una de les comissions bilaterals es reuneixi abans de les vacances d'estiu, motiu pel qual s'està treballant en els temes a tractar. Un dels elements que hi haurà sobre la taula serà de nou el traspàs de la gestió d'Aena, una reivindicació històrica de la Generalitat. De fet, la consellera espera que el nomenament de l'exportaveu parlamentari del PSC, Maurici Lucena, com a president d'Aena faciliti aquesta negociació.Quant a l'augment del topall de dèficit del 2019 aprovat pel govern de Pedro Sánchez , Artadi ha valorat que és una "reivindicació que afecta totes les comunitats autònomes" i que no resol el repartiment desigual dels límits de dèficit. Tot i això, ha reconegut que dona més de 400 milions d'euros de coll a la Generalitat i "ajuda a la configuració del pressupost del 2019", per bé que "caldrà veure al sostre de despesa", que el consell de ministres ha de fixar aviat.Preguntada per la possibilitat que Carles Puigdemont torni a ser investit en cas que sigui extraditat per malversació, com va avançar el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol , Artadi ha admès que cal "avaluar els possibles escenaris que s'obrin a partir d'ara". En una reunió a Alemanya amb els principals dirigents del grup parlamentari, entre els quals la consellera o Quim Torra, van acordar esperar què faria el Suprem, si retiraria l'euroordre o acceptaria jutjar Puigdemont només per malversació.Si fos això segon, l'equip jurídic de Puigdemont treballarà el recurs contra aquesta decisió, per demostrar que no hi va malversació. En cas que finalment fos enviat a l'Estat, però, Artadi apunta que l'acusació de malversació no hauria de comportar presó preventiva i, "en aquest cas, s'obriria aquesta possibilitat" d'investir de nou l'expresident, una opció que s'està "treballant a nivell intern de JxCat".En tot cas, en relació a la Crida Nacional per la República impulsada pel mateix Puigdemont, Quim Torra o Jordi Sànchez, davant la qual ERC s'hi ha mostrat reticent , la portaveu del Govern ha considerat que aquesta no ha d'afeblir l'executiu, el qual és un "govern de coalició, que a vegades té sintonia en la qüestió electoral". "No afecta", ha conclòs.

