Cs i PP rebutgen la substitució temporal dels diputats suspesos proposada per Llarena

Un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha ordenat la suspensió automàtica dels diputats processats per rebel·lió, tant Ciutadans com el PP sostenen que els dirigents no poden ser substituïts de forma temporal com planteja l'informe dels lletrats. La paradoxa és, però, que aquesta fórmula la planteja precisament el jutge a la seva resolució en virtut de no alterar les majories parlamentàries. Preguntats per aquesta qüestió, els dos grups han replicat que s'ha de garantir que es compleix amb totes les normatives i que la LOREG no contempla la substitució temporal de diputats.La líder parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat l'independentisme de voler incomplir una resolució judicial emparant-se en un informe dels lletrats elaborat per "un exsecretari general d'ERC". El partit taronja assenyala directament Joan Ridao, que s'ha estrenat a la mesa com a lletrat major. Segons Arrimadas, ha estat triat "a dit" pel president del Parlament, Roger Torrent, per "controlar" els serveis jurídics del Parlament. "L'informe es vol utilitzar per obviar la resolució del jutge", ha insistit Arrimadas, que ha afegit que no pot ser que la suspensió no suposi "cap conseqüència".Davant d'aquest escenari, Ciutadans ja ha avançat que, si la mesa acaba avalant la fórmula dels lletrats, presentaran una petició de reconsideració i un recurs d'empara al TC. Per enèsim cop, Arrimadas ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a actuar. "Seguirà estant a la Moncloa de la mà dels partits independentistes?", ha etzibat.Segons el PP, els diputats haurien de renunciar a l'escó. El portaveu dels populars, Alejandro Fernández, ha argumentat que el seu subgrup parlamentari "discrepa" de l'informe dels lletrats i no avalen la possibilitat que els diputats siguin substituïts temporalment, malgrat que és el propi Llarena qui va posar aquesta fórmula sobre la taula."La LOREG no contempla la fórmula del diputat substitut", ha assegurat Fernández, que ha arribat a dir que el jutge pot expressar "la seva opinió" però que els diputats han d'exercir la seva tasca "amb independència" del que diu la resolució. "No està prou ben argumentada la figura del diputat substitut i això provoca inestabilitat al Parlament", ha insistit el dirigent popular.

