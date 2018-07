El Govern atorga la Creu de Sant Jordi als familiars dels presos

El Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i 24 entitats que han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. La concessió de les distincions ve marcada aquest any per l'excepcionalitat de la situació política, amb l'empresonament dels dirigents independentistes.L' Associació Catalana pels Drets Civils , creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma d’actuació conjunta, és una de les entitats que ha rebut la Creu de Sant Jordi. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha valorat el reconeixement en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu: "L'atorgament de Creus de Sant Jordi no pot estar al marge del que passa al país contemporàniament".Un altre dels premiats destacats amb el reconeixement és Roger Español, que va perdre l'ull per una pilota de goma de la policia espanyola durant l'1-O . Des de la Generalitat han justificat l'entrega del guardó per la defensa del referèndum de l'1 d'octubre, el compromís per fer complir el dret a l'autodeterminació i "la lluita cívica per la democràcia i les llibertats fonamentals".La religiosa i activista social Lucía Caram ha estat una de les personalitats reconegudes, pel seu compromís amb les persones més desafavorides com a promotora de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa, i la seva vinculació a la Fundació Privada Rosa Oriol.Entre els ciutadans distingits destaquen també el submarinista Eduard Admetlla, la historiadora Victòria Almuni, el gastrònom Francesc 'Xicu' Anoro i l'economista Lucía Benería, entre d'altres. En el llistat d'entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi hi figuren la cooperativa Abacus, les associacions de defensa forestal, l'associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà i l'ONG Proactiva Open Arms, per la seva tasca d'atenció a les persones refugiades.La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

