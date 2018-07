El Govern nomena l'exalcalde d'ERC a Sabadell com a delegat a Barcelona

El Govern ha validat aquest dimarts el nomenament dels delegats territorials. En la reunió del consell executiu s'ha desencallat l'elecció de Juli Fernàndez, exalcalde d'ERC a Sabadell, com a delegat a Barcelona. El Govern presidit per Quim Torra també ha aprovat la tria dels responsables de les altres tres grans demarcacions: Pere Vila serà el delegat a Girona, Ramon Ferrer a Lleida i Òscar Peris a Tarragona.La resta de delegats nomenats per l'executiu és aquesta: Alba Camps serà la delegada a la Catalunya Central, Xavier Pallarès exercirà com a veu del Govern a les Terres de l'Ebre, Pere Regull assumirà la representació governamental al Penedès i Rosa Amorós serà la delegada a l'Alt Pirineu i Aran.

