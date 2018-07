El Govern crea l'ATLL pública i anul·la l'increment de la tarifa de l'aigua

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de l'empresa ATLL pública, que ha de recuperar la gestió pública del cicle de l'aigua que abasteix 5 milions de persones i serà plenament operativa el gener de 2019. Així ho va avançar dilluns i ho ha confirmat després del consell executiu el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, qui ha explicat també que el Govern anul·la l'increment de l'11,88% de la tarifa de l'aigua vigent pel 2018. Fins que no hi hagi una altra decisió, per tant, aquest any no variarà el preu i "el servei està garantit i amb la mateixa qualitat".Aquesta decisió arriba després que el Suprem anul·lés el febrer l'atorgament a Acciona de la seva gestió i arran d'un compromís de JxCat i ERC a l'hora de pactar l'acord per conformar l'executiu. El Govern, de fet, crea també una comissió assessora per a la liquidació de l'antic ens en què hi haurà representants dels departament de Presidència, d'Economia i Hisenda, i de Territori i Sostenibilitat, el qual serà encarregada de la liquidació final del contracte fallit.Així mateix, en la nova ATLL pública, hi haurà representades dues persones vocals al consell de xarxa, en representació de la ciutadania, designades "entre les persones de més representació de de les àrees consum i ecologista en l'àmbit de la xarxa Ter-Llobregat", segons Calvet. El conseller, de fet, ha celebrat la recuperació d'una "estructura de país" per gestionar les instal·lacions de titularitat de la Generalitat.El Govern espera rebre els suports necessaris per convalidar el decret llei al Parlament, ja que la CUP va reclamar aquesta mesura, amb els quals JxCat i ERC ja sumen majoria absoluta. En tot cas, l'executiu haurà de negociar amb Acciona la indemnització per la rescissió del contracte, la quantitat de la qual l'haurà de validar la comissió liquidadora, per bé que no ha volgut avançar cap xifra.Igualment, el consell executiu ha aprovat l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el qual "servirà de full de ruta per al Govern en matèria de conservació de la natura fins al 2030" i pel que fa a l'estratègia relativa al patrimoni natural i la biodiversitat. "En només 14 anys hi hagut una reducció del 22% d'espècies en els vertebrats i invertebrats", ha destacat Calvet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)