Localitzat a Catalunya un dragó de Komodo adquirit il·legalment

La Guàrdia Civil ha intervingut en un local de Cornellà de Llobregat 20 animals vius, principalment rèptils, protegits pel Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies d'Amenaça de Fauna i Flora Silvestre (CITES). Entre els animals hi havia un dragó de Komodo, decomissat per l'Institut Armat per primera vegada a Europa, i una serp de cascavell.L'operació del Seprona ha acabat amb un detingut, ciutadà nordamericà de 43 anys i veí de Cornellà, com a presumpte autor d'un delicte relatiu a la protecció de la flora i fauna, un altre de contraband i un delicte de tinença il·lícita d'armes. En aquest sentit, en el registre també hi van trobar una pistola detonadora manipulada, 37 cartutxos detonadors no manipulats i una capsa amb 50 cartutxos que sí que estaven manipulats.

