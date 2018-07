La CUP carrega contra l'espai de Puigdemont: «Té molt poc a veure amb la unitat popular»

La CUP, com ERC, no sent interpel·lada per la Crida Nacional per la República, l'espai d'"unitat sobiranista i republicana" impulsat per Carles Puigdemont i liderat per Jordi Sànchez. "La unitat popular té molt poc a veure amb la Crida Nacional", ha etzibat el diputat de la CUP Vidal Aragonès, que ha posat en dubte que es tracti d'un instrument polític nou.En tot cas, ha dit el dirigent anticapitalista, els impulsors de la iniciativa han d'aclarir quin és el seu projecte polític. "Què vindran a fer? Continuaran amb la realitat i no posaran per davant els drets democràtics davant la repressió de l'estat espanyol?", ha insistit Aragonès, que ha afegit que, d'entrada, la Crida Nacional hauria d'aclarir si les polítiques que defensarà seran de dretes o d'esquerres."La unitat popular passa per donar alternativa a les classes populars", ha etzibat el diputat de la CUP, que ha assegurat que, d'entrada, situen aquest nou moviment a la dreta. De fet, els republicans també han rebutjat de ple formar-ne part i han argumentat que es tracta d'una "recomposició de l'espai del centre-dreta independentista".

