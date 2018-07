La substitució temporal dels diputats suspesos obre discrepàncies en l'independentisme

La fórmula plantejada pels lletrats del Parlament per substituir temporalment els diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena -via insòlita proposada inicialment pel Suprem- no genera consens entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP. El moll de l'os: acceptar una substitució implica, de facto, acatar l'ordre del tribunal. Davant la falta d'acord, el president de la cambra, Roger Torrent, ha proposat un ajornament de la decisió, que es prendrà en una nova reunió de la mesa aquest dimecres a primera hora del matí just abans de reprendre el ple. "Cal acabar de polir l'acord", reconeixen fonts coneixedores de la situació.Tres grups parlamentaris s'han mostrat fins ara partidaris de la fórmula de substitució esbossada pels lletrats: ERC, el PSC i Catalunya en Comú Podem. Junts per Catalunya ha expressat els seus recels pel que entenen que suposa un acatament mentre que la CUP ja ha verbalitzat públicament que no s'ha de produir"cap substitució", ni definitiva ni temporal, i que el Parlament hauria d'apostar per "reconèixer els drets polítics" dels diputats. "Això passa per no acceptar el que diu Llarena", ha dit ras i curt el diputat de la CUP Vidal Aragonès, que ha acusat el jutge del Suprem de "perseguir l'independentisme" i de "generar legislació"inexistent. I és que, efectivament, la substitució temporal de diputats no està contemplada ni tan sols per la Llei Orgànica del Règim Electoral General.La dificultat de l'independentisme per afrontar la suspensió dels diputats és evident. La dicotomia és molt clara: o s'acata o no s'acata. Amb totes les conseqüències que una o altra opció impliquen. Els republicans, que fins ara han prioritzat no exposar la mesa del Parlament a l'acció dels tribunals, s'han limitat a afirmar que estan a l'"expectativa" de la decisió que prengui demà a la mesa. La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, ha afirmat que la prioritat del seu grup és que es mantingui la majoria derivada de les urnes i que els diputats conservin l'escó. Això no exclou, però, que s'accepti la substitució i, en conseqüència, la suspensió.Fonts republicanes admeten la discrepància oberta amb Junts per Catalunya, grup en el qual tampoc hi ha un posicionament unànime en aquests moments. De fet, ha estat l'únic grup que aquest dimarts no ha fet roda de premsa per referir-se aquesta qüestió. De la capacitat de tancar un acord durant les pròximes hores en podria dependre la suspensió del ple. Els republicans han posat l'accent en la reclamació dels drets, però han esquivat dir explícitament si la seva aposta és atendre la resolució de Llarena amb el seu aval a l'informe dels lletrats.El PSC, per la seva banda, ha donat suport a la fórmula plantejada pels serveis jurídics perquè entenen que passa per acatar la suspensió dels diputats i, al mateix temps, que es procedeixi a la seva substitució. El diputat i secretari socialista de la mesa David Pérez ha admès que el reglament no preveu de forma expressa aquesta substitució, però que si el jutge admet aquesta "possibilitat" val la pena contemplar-la. "Apostem per complir amb la manera més literal possible aquesta resolució", ha dit Pérez.Els comuns també han insistit que cal garantir que "no sigui vulnerat" el resultat del que la ciutadania va votar a les eleccions del 21-D. L'informe dels lletrats, ha afirmat la portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, dibuixa "possibles solucions" que el seu grup creu que s'han d'explorar. Un cop més, ha insistit que el govern espanyol encapçalat per Pedro Sánchez hauria d'instar la Fiscalia a retirar les acusacions sobre els dirigents processats per rebel·lió. "L'únic que demanem és que les majories sortides de les urnes no es vegin vulnerades i que cap decisió sigui simbòlica i que porti més costos a aquesta cambra", ha assegurat.La paradoxa de la situació és que, mentre l'informe dels lletrats posa sobre la taula una via per atendre la resolució de Llarena que pivota en la suspensió via substitució dels diputats -atenent a la insòlita fórmula plantejada pel propi jutge-, Ciutadans i el PP consideren que no és aplicable aquest supòsit de substitució temporal que planteja el propi Suprem . Els populars demanen que els diputats processats renunciïn a l'acta mentre que Ciutadans acusen directament a l'independentisme de voler incomplir l'ordre judicial emparant-se en un informe que està elaborat pel lletrat major del Parlament, Joan Ridao, a qui assenyalen com a exsecretari general d'ERC obviant que abans del seu nomenament ja era, per oposició, lletrat de la cambra.

