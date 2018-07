El fracàs escolar es duplica quan es tracta de fills d'immigrants

Un estudi elaborat per Jordi Bayona i Andreu Domingo, del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que porta per títol El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent, ha apuntat que el 17,3% dels alumnes nascuts a Catalunya però amb pares immigrants no aproven l'ESO a Catalunya.Una dada que els responsables han qualificat de "preocupant", tenint en compte que en el cas dels autòctons és del 10,3%. El treball s'ha fet amb dades del Departament d'Ensenyament creuades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb el Registre Estadístic de la Població del curs 2015-2016.Un 34,6% dels nois que van arribar a Catalunya a partir dels set anys no supera l'ESO i en les noies, un 23,5% -en global és del 29,2%-. Mentre que en el cas dels nascuts a terres catalanes, s'ha diferenciat per origen, així, hi ha un 15,5% de fracàs escolar entre els d'origen americà, un 17,6% dels asiàtics i un 19,2% dels africans. Precisament, d'aquest últim els dos responsables han precisat que un 15,9% són del Marroc i un 40,9% de Gàmbia, que fins i tot augmenta fins al 54 % entre els nois.Bayona i Domingo han posat l'accent en aquest últim aspecte, "deixa entreveure el fracàs del sistema educatiu amb alguns orígens determinats, i les dificultats futures que aquests joves poden tenir en la seva inclusió i posterior progressió en el món laboral". Per aquesta raó, han reclamat una actuació "especial i urgent". Han indicat que un dels "objectius prioritaris per a la construcció de la cohesió social, un grup poblacional que en el futur proper pot representar més de la quarta part dels joves residents a Catalunya, sent un dels objectius prioritaris per a la construcció de la cohesió social".De l'1,1 milió d'euros matriculats en nivells d'ensenyament no universitaris, un 26,2% tenen antecedents migratoris i entre aquests hi ha 26 orígens, sent els marroquins els més nombrosos, superant els 50.000 estudiants. A molta diferència, s’hi troben en segona posició, els d’origen equatorià, superant els 10.000 alumnes, i per sobre dels 5.000, xinesos i romanesos, en tercer i quart lloc.La distribució territorial de l'alumnat de fills d'immigrants es reparteix majoritàriament per l'àrea metropolitana de Barcelona, ​​el litoral, Lleida i Girona, per exemple en ciutats com l'Hospitalet de Llobregat un 23,1%, Mataró un 18,8% i Santa Coloma de Gramenet un 18,3%, així com poblacions com Salt (Girona) un 47%, Manlleu (Barcelona) un 30% i Palafrugell (Girona) un 28,7%, entre d'altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)